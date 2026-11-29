Slaviša Jokanović bi mogao da ima veliki problem u svlačionici jer je prva zvijezda tima nezadovoljna.

Izvor: Anton Geisser /Amiir Amedjoua / imago sportfotodienst / Profimedia

Eksperiment Slaviše Jokanovića na klupi Bazela nije uspio, pa je njegov tim doživio novi poraz, ovog puta od Grashopersa poslije preokreta 2:1. Poslije neuspjeha protiv Lucerna (0:2) odlučio se na radikalan potez, ostavio je prvu zvijezdu tima Džerdana Šaćirija na klupi, kao i najboljeg strijelca Žana Celara.

Ipak, nije postigao željeni efekat, pa će morati da trpi velike kritike fudbalske javnosti. Ne samo to, sada ima nezadovoljnog lidera tima i trzavice u svlačionici.

Nakon posljednjeg sudijskog zvižduka, Šaćiri nije krio šta misli o Jokanovićevom potezu.

Izvor: SEBASTIEN BOZON / AFP / Profimedia

"Ne dolazim na treninge da bih sjedio na klupi. Dokle god sam u Bazelu, želim da igram svaki put", prenio je "Blik" reči reprezentativca Švajcarske.

Bazel je osvojio je samo dva boda iz šest utakmica, igrači su izgubili na samopouzdanju i moraće Jokanović da smisli novi način da razdrma svoj tim ili će sam platiti ceh loših rezultata...

Šta kaže Jokanović?

Posle utakmice, Jokanović je kratko objasnio svoj rizični potez i bio je neumoljiv i prilično hladan u izjavi:

"Moram da pronađem energiju, moram da budem konkurentan. Ako su mi njih dvojica potrebni, ubacim ih na teren", hladnokrvan je bio srpski trener.

Bazel se trrnutno bori za opstanak, čega je svjestan i sam trener.

"Borimo se za opstanak. Čestitam Grashopersu, ali mi smo imali veliki udio u njihovoj pobjedi. Spreman sam za trening u nedjelju ujutru", kaže Slaviša.

Bazel je trenutno osmi na tabeli sa 15 bodova i poslednjih pet utakmica nema pobjedu, već skor od tri poraza i dva remija.

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