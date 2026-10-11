Jokanović na debiju doživio težak poraz: "Fenjeraš" razbio njegov Bazel

Slaviša Jokanović doživio je težak poraz na debiju u Bazelu, izgubivši 0:3 od Vaduza, posljednjeplasiranog tima švajcarske lige.

Izvor: Amiir Amedjoua / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski stručnjak Slaviša Jokanović (58) doživio je sa svojim Bazelom veoma težak poraz od posljednjeplasiranog Vaduza, 0:3. Na svom debiju, Jokan je gledao kako Marsel Monsgerber do poluvremena daje dva gola za vođstvo posljednjeplasiranog tima tabele (2:0), a onda je švajcarski fudbaler poreklom iz Preševa Lutfi Dalipi postavio konačnih 3:0. Sa druge strane, bivši švajcarski reprezentativac Džerdan Šaćiri (35) odigrao je cijeli meč za tim srpskog trenera sa svojom "desetkom" na leđima.

Jokanovićev Bazel je poslije ovog poraza na sedmom mestu tabele sa ogromnih 15 bodova zaostatka za dominantnim liderom Luganom, koji će u četvrtak dočekati Crvenu zvezdu na početku takmičenja u Konferencijskoj ligi.

"Jokan" je preuzeo Bazel 25. septembra i uzeo na sebe pokušaj da vrati Bazel u vrh švajcarskog fudbala. Drugi najuspješniji klub Švajcarske (iza Grashopera) prošle sezone je bio peti i u padu je od 2025. i svoje posljednje titule.

Bazelu trenutno ide tako loše da je u posljednjih pet kola ostvario samo jednu pobjedu i zato je Jokanovićev prethodnik Stefana Lihštajner krajem septembra dobio otkaz.