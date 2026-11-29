Novaka Đokovića ponovo ćemo gledati na terenu do kraja godine, a svoje mjesto među teniskom elitom našao i Danil Medvedev.

Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković biće dio teniskog spektakla koji se održava u Rijadu na kraju godine. "Slem šest kraljeva" je trebalo da se održi u oktobru, ali je zbog bezbjednosne situacije odložen za 27, 28. i 29. decembar.

Kao i do sada, učešće će uzeti najveće teniske zvijezde, a sada je poznata i tačna postava. Rus Danil Medvedev će zamijeniti Italijana Janika Sinera koji je povrijeđen, a osim Novaka Đokovića igraće još Karlos Alkaraz, Aleksandar Zverev, Aleks De Minor i Tejlor Fric.

Medvedev je sezonu završio u sjajnoj formi i trenutno je peti na svijetu, ali je svoje mjesto u Rijadu našao tek poslije zvanične objave Sinera da će produžiti pauzu.

Excited to go back to Saudi for the Six Kings Slam this year! You will be able to watch it #LiveonNetflix. Wishing Jannik a speedy recovery! @Turki_alalshikh @RiyadhSeason @Netflix @netflixsports #RiyadhSeason #SixKingsSlam https://t.co/uLH7KaFGhJ — Daniil Medvedev (@DaniilMedwed)November 29, 2026

Šta je sa Sinerom?

Italijan je van terena još od osvajanja Vimbldona kada je povrijedio koljeno. Očekivalo se da se vrati u finišu sezone, ali terapije nisu donijele očekivani rezultat, pa je nedavno podrvgnut operaciji. Pretpostavlja se da neće na teren prije marta i da bi mogao da da bude spreman tek za sezonu na šljaci.

"Tokom proteklih nekoliko mjeseci, zajedno sa mojim timom smo pokušali sve da izliječimo moju povredu bez operacije. Nakon veoma ohrabrujućeg napretka na početku, moje koljeno nažalost nije reagovalo kako smo svi nadali, zato sam danas podvrgnut manjoj operaciji da poboljšam stanje svoje iliotibijalne trake. Stvarno mi nedostaje da budem na terenu i sada ću započeti proces oporavka zajedno sa mojim timom. Hvala vam na svim vašim porukama podrške. Vidimo se uskoro", napisao je na društvenim mrežama Janik Siner, uz fotografiju iz bolnice.

To znači da će Novak Đoković imati nešto lakši zadatak na Australijan Openu gdje će pojuriti rekordnu 25. grend slem titulu, ali će u svakom slučaju imati pakleni zadatak jer je godinu završio van Top 10.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!