Rukometašu Bosne pozlilo u svlačionici na pauzi između dva poluvremena, a nažalost medicinska pomoć nije mu pomogla.

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Užasne vijesti stižu iz Sarajeva – na utakmici ORK Bosna i RK Željezničar umro je jedan od domaćih rukometaša.

Jednom rukometašu Bosne pozlilo je poslije prvog poluvremena, a prema pisanju sarajevskih medija, on se potom srušio u svlačionici.

Odmah su reagovalie ljekarske ekipe jednog i drugog kluba, ali pokušaj reanimacije na licu mjesta nije bio uspješan i on je preminuo.

Nakon toga utakmica je prekinuta, odnosno drugo poluvrijeme nije ni nastavljeno.