Rukometašice banjalučkog Borca ostvarile su sigurnu gostujuću pobjedu u Goraždu (31:19), a ovaj trijumf posvetile su svojoj trenerici Sanji Veselić, kojoj su poželjele što brži oporavak i povratak na klupu.

Izvor: ŽRK Borac

Rukometašice banjalučkog Borca ostvarile su sigurnu i ubjedljivu gostujuću pobjedu protiv Goražda (19:31), čime su na svoj konto upisale nova dva boda.

Izabranice banjalučkog kluba odigrale su izuzetno kvalitetan meč od prvog do posljednjeg minuta i nijednog trenutka nisu dozvolile domaćinu da ugrozi njihovu prednost. Stručni štab je u ovom susretu ukazao povjerenje svim igračicama, a svaka od njih je maksimalno iskoristila ukazanu minutažu i dala svoj doprinos trijumfu.

Najefikasnija u redovima pobjedničkog tima bila je Milana Railić sa devet postignutih golova. Odličnu golgetersku podršku imala je u Sandri Đurašinović, koja je mrežu protivnica zatresla šest puta, te Ivani Bobić sa pet pogodaka. U listu strijelaca upisale su se i Nina Burazor sa četiri, Slađana Andrić sa tri, dok su po jedan gol dodale Sofija Štrbac, Lara Bijelić, Milica Bjelajac i Minja Grahovac.

Veliki doprinos sigurnoj pobjedi dale su i golmanke Tamara Pejić i Tanja Đurašinović, koje su se smjenjivale među stativama i nizom zapaženih intervencija ulivale dodatnu sigurnost ostatku ekipe.

Iz redova banjalučkog kluba poručili su da ovaj trijumf posvećuju svojoj trenerici Sanji Veselić, uz želje za što brži oporavak i povratak na klupu nakon operacije te su se zahvalili domaćinu na fer i korektnom gostoprimstvu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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