Turska je savladala Island rezultatom 101:83, a selektor Ataman je motivisao tim za preokret u drugom poluvremenu.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Košarkaška reprezentacija Turske plasirala se već na Mundobasket i zbog toga je došlo malo do opuštanja njihovog državnog tima, tako da je prije tri dana Italija priredile iznenađenje i savladala je 86:72. To je malo zakomplikovalo stvari u grupi u kojoj su BIH i Srbija, međutim Turci su se uozbiljili za meč sa Islandom i sada se već "lakše diže".

Turska je slavila danas protiv Islanda u Istanbulu 101:83, nakon što je nešto slabije odigrala prvo poluvrijeme u kome je gubila tri razlike (43:46). U nastavku je ipak postojao samo jedan tim, vjerovatno jer je podviknuo i selektor Ergin Ataman.

Kako je Turska pobijedila Island?

Najefikasniji u reprezentaciji Turske bio je Šehmus Hazer sa 23 poena. Uz njega, Erdžan Osmani je dao 19, Kenan Sipahi 16, Malaki Flin 13, a Sertač Šanli 11. Dvocifren je bio i Furkan Korkmaz koji je ubacio 10 poena. Što se tiče Islanda, Elvar Fridrikson imao je 15 poena i deset asistencija, Trigvi Hlinason 14 poena i 11 skokova, dok je 14 dodao i Martin Hermanson.

Evo kako izgleda tabela grupe



