Trener Crvene zvezde Albert Rijera hvalio igrače koji su pomogli da tim uspostavi ritam i dominira protiv Novog Pazara.

Izvor: Youtube/FK Novi Pazar/printscreen

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Novi Pazar (3:0) na gostujućem terenu, a trener Albert Rijera istakao je da sa taktičke strane to spada među najlakše utakmice njegovog tima. Nešto opširniji Španac je bio na konferenciji, ali je izbjegao da se vraća na prethodnog rivala, Gent.

Još su svježi utisci nakon gostovanja Crvene zvezde u Belgiji, gdje je Albert Rijera bio veoma bijesan zbog pitanja srpskih novinara. Ovog puta je bio daleko smireniji, ali ipak nije mogao da uporedi intenzitet meča sa evropskim utakmicama.

Vidi opis Albert Rijera: "Volim da pričam o sebi, hoćemo da budemo šefovi utakmice" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Svaka utakmica je drugačija. Ne možemo da poredimo jer ponekad kada se pitamo: 'Da li je bolji intenzitet u ovoj ligi ili nekoj drugoj ligi, ili u Evropi ili ne?', svaka utakmica je drugačija. Zavisi od protivnika, naravno, ali zavisi i od vas. Zato volim da pričam o sebi", rekao je trener Zvezde.

Trener Crvene zvezde posebno je istakao četvoricu igrača koji su dobrim ritmom uspjeli da naprave razliku na terenu u derbiju 17. kola Superlige.

"Mi izazivamo ovu situaciju jer kada ste šef tokom igre, kada ste protagonista, kada ste dominantni, možete imati ritam igre. I danas smo sve vrijeme imali ritam igre u Gentu, u Belgiji, jesmo. Danas smo ponovo čekali kada je dobar trenutak da ubrzamo loptu ili ne. I čestitke momcima, posebno igračima, što su u prvoj zoni, drugoj zoni. Gaštarov, Gudi, Velja, Rade,... Uhvatili su ritam. Uradili su fantastičan posao, a poslije toga, na redu je postizanje golova", zaključio je Rijera.