Srbija je ostvarila ubjedljivu pobjedu protiv Italije u FIBA kvalifikacijama, a kapiten Lučić ističe važnost zajedništva tima.

Izvor: Tijana Jevtić/Mondo

Reprezentacija Srbije je bila ubjedljiva protiv Italije (102:76) u FIBA kvalifikacionom prozoru za plasman na Svjetsko prvenstvo. "Orlovima" je ostao meč protiv Islanda koji je neophodno "ovjeriti" kako bi se plasirali na smotru najboljih timova na svijetu, a poslije još jednog velikog uspjeha srpskog tima pred kamere su stali kapiten Vladimir Lučić i jedan od najefikasnijih u timu Vasilije Micić.

"Mislim da je ključ bilo zajedništvo. Nismo mnogo toga mogli da uradimo u ova dva dana, ali smo bili svjesni situacije i važnosti ove utakmice. Svima je jasno da Srbija treba da se nađe na Svjetskom prvenstvu. Odlični igrači, ispred svih Gudurić i Vasa i Petrušev su pokazali sve što treba. Rekao bih da smo energetski bili na visini zadatka", rekao je kapiten Lučić poslije pobjede.

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Srbiji su preostale još dvije utakmice, a posljednji FIBA prozor zakazan je za februar.

"Bez obzira ko da je protivnik, svjesni smo važnosti utakmice. Vidjećemo, u zavisnosti od ostalih rezultata šta ćemo raditi u februaru, ali ovaj meč je pokazatelj kako treba da se igraju ovakve utakmice jer nema mnogo vremena za pripreme. Energija, zajedništvo, pozitivna atmosfera, to je sve činilo naš tim", dodao je.

Na pitanje da li će ponovo pomoći selektoru Alimpijeviću i Orlovima, Lučić je imao spreman odgovor: ako raspored bude dozvolio, biće dio tima.

"Raspored je težak, obećavati nešto kad je ovakva situacija je jako teško, u ovom trenutku, ako budem zdrav i ako raspored dozvoli, ako me selektor pozove - igraću. Nadam se da ćemo i u nastavku takmičenja biti dobri, Island može da bude nezgodan protivnik na svom terenu, a Litvanci kao četvrta ekipa će sigurno biti motivisani protiv nas, kao što su pokazali prije nekoliko dana", zaključio je kapiten Srbije.

Šta je rekao Vasilije Micić?

Micić, koji nije mogao da bude dio reprezentacije Srbije tokom ljeta, sad je bio jedan od najvažnijih za pobjedu Srbije nad Italijom. Postigao je 14 poena, a imao je i četiri skoka i šest asistencija za 22 minuta na terenu, a bio je i starter u timu Dušana Alimpijevića.

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"Utakmica je bila dobra, energija je bila dobra, svi su pokazali želju, za ovu utakmicu smo se pripremali kao da nam je 'zadnja'", rekao je Vasa.

Srbija ne pamti Italijane "po lijepom", srpski tim je uvijek u ključnim mečevima bilježio poraze od ovog rivala, ali sad su "orlovi" stavili tačku!

"Razbili smo karmu, drugačiji je osjećaj, kao da debitujem. Zrelost i to što je svako imao nekoliko minuta na terenu koje je iskoristio na najbolji mogući način su nam pomogli da pobijedimo."

Micić je dodao i da ne mari za rezultat na tabeli, mnogo važnije je da tim bude na okupu i obezbijedi plasman na Svjetsko prvenstvo.

"Ne znam kako stoji tabela. Meni je drago da smo se svi odazvali, svi igramo na visokom nivou, svi smo gladni uspjeha zbog toga se nadam da ćemo uraditi posao kako treba", zaključio je Vasilije Micić.

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