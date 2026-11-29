Komo je treći puz uzastopno porazio ekipu Juventusa – i ponovo je to učinio bez primljenog gola.

Izvor: ALESSIO MORGESE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Treći put zaredom je Komo porazio ekipu Juventusa, a da pritom nije primio gol!

Nakon 2:0, koliko je bilo 19. oktobra prošle i 21. februara ove godine, četa kojom komanduje Sesk Fabregas je ovog puta bila još ubjedljivija. Ispratila je bjankonere u Torino sa tri lopte u mreži (3:0) i upisala devetu pobjedu u posljednjih deset mečeva u svim takmičenjima.

U tom periodu tim sa stadiona "Đuzepe Sinigalja" poražen je samo od branioca titule Intera (2:0) prije tri sedmice. Sa druge strane, "stara dama" je uknjižila prvi poraz još od 28. oktobra, kada je doživjela neuspjeh na gostovanju Đenovi (2:0).

Morao je Fabregas u prvom poluvremenu da napravi dvije prinudne izmjene. Zbog povreda su desetak minuta prije odmora igru morali da napuste Luis Vila i Aleks Vale, a sve se to dešavalo u trenucima kada je Komo uveliko imao igrača više. Već u petom minutu je gostujući tim ostao sa desetoricom nakon što je Randal Kolo Muani prilikom jednog duela šakom u lice udario pomenutog Valea. Tako je napadač francuske reprezentacije već na početku meča ostavio na cjedilu svoju ekipu, koja je do kraja meča doživjela težak udarac.

Prvo ime meča bio je Argentinac u redovima Koma Niko Paz. Bivši igrač Reala je u pobjedi učestvovao pogotkom i asistencijom, a mjesto na listi strijelaca našao je u nadoknadi prvog dijela. Izveo je slobodan udarac sa desne strane, loptu je u polje izbacio golman Juventusa Giljelmo Vikario, ali je još ranije prešla gol-liniju.

U drugom dijelu na scenu je stupio Anastasios Duvikas, koji je prvo bio najprisebniji u gužvi poslije jednog kornera, da bi potom zaključio sumorno veče pogotkom poslije sjajne akcije svog tima.







Tablice omogućuje

Tablice omogućuje Sofascore

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!