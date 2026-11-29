Slovenci su ostali bez selektora, ali i jednog važnog igrača zbog nesuglasica Evrolige i FIBA.

Izvor: Filip Barbalic / Moder Photo Agency / Moder Media Agency / Profimedia

Iskusni centar Alen Omić bio je bijesan zbog poraza svog tima protiv selekcije Finske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 107:92, ali i zbog dešavanja koja su prethodila ovom neuspjehu. Barselona je zabranila selektoru Aleksandru Sekuliću da vodi reprezentaciju Slovenije, zamijenio ga je Domen Zevnik, ali nisu "zmajčeki" uspjeli da okrenu ovu situaciju u svoju korist.

Takođe, Omić se osvrnuo i na to što je Baskonija zabranila mladom Stefanu Joksimoviću da obuče nacionalni dres.

"Svi smo željeli da Domen Zevnik započne svoju ulogu glavnog trenera pobjedom, a vjerujem da je pred njim i dalje lijepa karijera. Mogu reći da smo ga mi, igrači, pomalo iznevjerili, jer je danas teško reći da je taktika bila problem. Vjerujem da već u ponedjeljak možemo donijeti prvu pobjedu", rekao je Omić za slovenački "Sportal".

Izvor: MN PRESS

Omić se zapitao kako je Barselona dozvolila Olivijeu Nkamui da igra za Finsku, ali ne i Sekuliću da vodi tim?

"Ako pogledamo šta se sve izdešavalo ove nedjelje, to nema nikakvog smisla. Takve situacije nastaju preko noći; nikad se ne zna šta donosi sutrašnji dan. Zašto uopšte igramo ako nekim igračima nije dozvoljeno da se priključe? Barselona blokira trenera Aleksandra Sekulića, dok Olivije Nkamua može da igra. Zašto? Da ne pominjem tek Baskoniju", zapitao se iskusni as i dodao:

"Ne razumijem sistem, ne razumijem cijelu ovu situaciju. Kako god da pogledate, takve stvari remete tim, a svaki igrač je od vitalnog značaja za našu reprezentaciju. Nemamo na raspolaganju pet miliona košarkaša. Ipak, ne tražim krivca - svi smo odigrali sramotno od početka do kraja, ali moramo da idemo dalje."

Košarkaški savez Slovenije je morao hitno da pronađe rješenje poslije Barselonine zabrane, pa su objavili da će Domen Zevnik privremeno preuzeti reprezentaciju do Svjetskog prvenstva 2027. godine u Kataru.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!