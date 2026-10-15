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UŽIVO, PANATINAIKOS – BORAC: Crveno-plavi u Konferencijskoj ligi kreću iz Atine! 0

Panatinaikos i Borac odmjeriće snage na Olimpijskom stadionu "Spiros Luis", u prvom kolu Konferencijske lige (18.45). Ispratite taj meč uz MONDO!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
16:52

Navijački incidenti u Atini

Protekle noći došlo je do sukoba navijača Borca sa pripadnicima grčke policije, tokom kojeg je uhapšeno 11 pristalica crveno-plavih.

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16:47

Šta čeka crveno-plave nakon Atine?

Već sljedećeg četvrtka (22. oktobar) u Banjaluku dolazi finski KuPS. Petog novembra Borac ide u Švedsku, gdje gostuje Mjalbiju, dok je za 26. novembar zakazan spektakl - duel na Gradskom stadionu sa Atalantom.

Deseti decembarski dan rezervisan je za gostovanje Hartsu, dok sedam dana kasnije u Banjaluku na kraju ligaške faze dolazi Riga.

16:38

Podjela bodova u Banjaluci - neka Borac "pokaže zube" i u Atini!

Trećeg oktobra 2024. godine Borac i Panatinaikos su ukrstili koplja u Banjaluci, takođe u prvom kolu Konferencijske lige.

Nije bilo pobjednika, meč je završen rezultatom 1:1, a prvi pogodak na utakmici postigli su Grci. Anastasios Bakasetas je u 11. minutu matirao Damjana Šiškovskog, dok je bod crveno-plavima omogućio Đorđe Despotović, pogodivši u petom minutu drugog dijela.

16:34

Snage Vinka Marinovića!

Za meč u Atini, Marinović računa na sljedeće fudbalere:

- golmani: Damjan Šiškovski, Nikola Ćetković i Mladen Jurkas;

- odbrana: Bart Majers, Abel Paskval, Branimir Cipetić, Siniša Saničanin, Sebastijan Erera, Viktor Rogan, Erik Riđan, Jurih Karolina i Nemanja Jakšić;

- vezni red: Amer Hiroš, Anderson Esiti, Pavle Đajić, Srđan Grahovac, Miloš Jojić, Ivan Kukavica, Stojan Vranješ, Ante Roguljić, Stefan Savić i Sandi Ogrinec;

- napadači: Luka Juričić, David Vuković, Amar Milak, Matej Deket i Dani Romera.

Izvor: FK Borac

16:30

Na koga računa trener Jakob Nestrup?

Danski trener, koji je u karijeri osvojio dvije titule sa Kopenhagenom, na raspolaganju ima sljedeće igrače:

- golmani: Injaki Penja, Konstantinos Kocaris i Hristos Geitonas;

- odbrana: Davide Kalabrija, Georgios Katris, Stefan de Fraj, Erik Palmer-Braun, Sotirios Konturis, Triantafilos Capras, Viktor Kristijansen, Rik van Drongelen, Vasileios Lavdas i Jorgos Kirjakopulos;

- vezni red: Adriano Jagušić, Visente Taborda, Azedin Unahi, Etijen Kamara, Imran Luza, Fakundo Pelistri, Kings Kangva i Panajotis Binaris;

- napad: Andreas Tete, Sirijel Desers, Santino Andino, Georgios Kirjopulos, Joanis Bakos, Iason Nebis, Elmin Rastoder i Levi Garsija.

Izvor: Focus Images Ltd / Shutterstock Editorial / Profimedia

16:19

DOBAR DAN!

Dobro došli u MONDO prenos utakmice koja počinje u 18.45 časova.

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