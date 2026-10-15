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Protekle noći došlo je do sukoba navijača Borca sa pripadnicima grčke policije, tokom kojeg je uhapšeno 11 pristalica crveno-plavih.

16 : 47

Šta čeka crveno-plave nakon Atine?

Već sljedećeg četvrtka (22. oktobar) u Banjaluku dolazi finski KuPS. Petog novembra Borac ide u Švedsku, gdje gostuje Mjalbiju, dok je za 26. novembar zakazan spektakl - duel na Gradskom stadionu sa Atalantom.

Deseti decembarski dan rezervisan je za gostovanje Hartsu, dok sedam dana kasnije u Banjaluku na kraju ligaške faze dolazi Riga.