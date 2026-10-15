Direktor Borca: Grci inicirali sukob, dva navijača teže povrijeđena od strane policije!

Direktor Borca Dejan Čato otkrio da su dva navijača Borca teže povrijeđena u sukobu s policijom, nakon što su grčki navijači izazvali incident provokacijama ispred hotela.

Izvor: YouTube/RTRS/Printscreen

Grčka policija uhapsila je 11 navijača Borca nakon incidenta ispred hotela u Atini, gdje crveno-plavi od 18.45 časova igraju meč prvog kola Koferencijske lige protiv Panatinaikosa.

Ministar civilne zaštite Grčke Mihalis Hrisohoidis izjavio za grčki TV SKAI jutros je rekao da su incidente izazvali navijači Borca izazvali incidente i napali policiju, ali director Borca Dejan Čato je to demantovao rekavši da su sukob inicirali grčki huligani.

“Da, tačno je, 11 lica je uhapšeno sinoć u nekim kasnim, odnosno ranim jutarnjim časovima. Mi smo bili obaviješteni kao klub od strane oficira za vezu sa navijačima koji zajedno sa nama putuje kad god su navijači na putu. Tu su i policijski spoteri, odnosno lica ispred policije koja generalno prate sva dešavanja u trajanju puta i tokom boravka navijača u drugoj zemlji. Noćas su nam se javili, rekli da je bio incident”, rekao je Čato u izjavi za RTRS, a potom otkrio šta se sve dešavalo:

“Ovo što ja imam, što je direktno od samih navijača, jeste da su oni negdje oko 8 sati došli u hotel. Smjestili su se uredno, planirali vjerovatno da izađu da razgledaju grad. Negdje oko ponoći grupa od nekih 50-ak navijača — ne zna se kojeg kluba, nisu imali oznake, mogu biti Panatinaikos, mogu biti Olimpijakos — ih je provocirala, upirali su im baterije u stakla u hotelskim sobama, inicirali su sukob, i naši su izašli tu. Vjerovatno su se malo sporječkali ispred hotela. Dok je neko pozvao policiju i dok je ona došla, ti navijači su se izgubili, naši su ostali jedini tu, u afektu naravno. Policija je onda na silu pokušala da ih vrati u hotel. Momentalno tu je izbila neka čarka između njih, pretpostavljam, i tu je par lica zadobilo povrede što se tiče navijača. I mislim da je jedan policajac lakše povrijeđen. Dva navijača su teže povrijeđena od strane tih istih policajaca, tako da su ih ostavili u pritvoru”.

Direktor Borca rekao je da se sada čeka odluka grčkog tužilaštva da li će ostaviti 11 uhapšenih navijača Borca u pritvoru ili ih deportovati. U međuvremenu ambasada BIH im pruža podršku.

“Ambasador se javio momentalno, na liniji smo non-stop. On je tu da pruži svu podršku neophodnu našim državljanima, navijačima na kraju krajeva. I evo, svi čekamo sada da vidimo da li će se nešto riješiti poslije 5 časova, odnosno poslije tog suđenja ili istrage kod tužioca. Nakon toga ćemo vidjeti šta i kako dalje. Ali u svakom slučaju, ambasada je zaista cijelo vrijeme uz nas, ambasador je puna podrška. Vjerujemo da će se ovo riješiti vrlo brzo jer nije tu bilo nikakvih ekscesa, nije bilo oštećenja imovine, niti je bilo većih povreda na strani policije ili nekih drugih lica, tako da zaista mislim da nema tu sad nekih povoda za neku dužu pritvor ili zadržavanje, ali evo, vidjećemo sve. Ja se iskreno nadam da će navijači doći na stadion. Vjerujem da svi oni stoje iza kolega koji su sad u pritvoru. Ja se nadam da će i ovih 11 biti večeras na stadionu, evo čekamo da vidimo šta će reći tužilac”, rekao je Čato za RTRS.