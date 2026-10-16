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Borac poražen, ali projekcije kažu – Banjalučani prolaze dalje!

Borac poražen, ali projekcije kažu – Banjalučani prolaze dalje!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Iako su crveno-plavi poraženi u prvom kolu Konferencijske lige i dalje im se daju šanse za prolazak u plej-of.

Football Meets Data projekcija Borac ide u plej-of Konferencijske lige Izvor: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Borca doživjeli su tijesan poraz od Panatinaikosa 2:1 na startu nove sezone u Konferencijskoj ligi.

Grci su slavili zahvaljujući golovima Sirila Desersa i Kingsa Kangve, a crveno-plavi su deset minuta prije kraja vratili neizvjesnost pogotkom Miloša Jojića.

Ekipa Vinka Marinovića je natjerala grčkog velikana da strepi do posljednjeg sudijskog zvižduka, ali pokazala da može da se nosi sa velikima, te da ima čemu da se nada u nastavku takmičenja u Konferencijskoj ligi.

To potvrđuju i projekcije specijalizovane fudbalske platforme za statistiku "Football Meets Data" nakon odigranog prvog kola.

Prema njihovoj projekciji Borac ima 58.8 odsto šanse da se nađe u plej-ofu i zauzima 24 mjesto na projektovanoj tabeli, odnosno prvo "iznad crte". Crveno-plavima se tako daju veće šanse za prolaz dalje i od nekih ekipa koje su upisale remi u prvom kolu, poput Hartsa, Rige i Kairata.

Upravo će Harts i Riga biti protivnici Borca u posljednja dva kola ligaške faze Konferencijske lige.

Prije toga Borac će već narednog četvrtka dočekati KuPS, pa 5. novembra gostovati Mjalbiju, a 16. novembra očekuje nas spektakl u Banjaluci, gdje će crveno-plavi dočekati Atalantu.

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Tagovi

FK Borac fudbal Konferencijska liga

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