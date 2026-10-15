Marinović o porazu Borca u Atini: Falilo nam je hrabrosti!

Trener Borca sumirao je utakmicu na Olimpijskom stadionu "Spiros Luis", u kojoj je njegov tim poražen od Panatinaikosa (2:1).

Izvor: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

Takmičenje u Konferencijskoj ligi fudbaleri Borca otvorili su porazom u Atini od Panatinaikosa (2:1). Pružili su izabranici Vinka Marinovića odličan otpor favorizovanom domaćinu, prepolovili minus u 80. minutu zahvaljujući Milošu Jojiću, ali nisu uspjeli da izbjegnu poraz na kultnom, Olimpijskom stadionu Spiros Luis.

Utakmicu je, pokazalo se, prelomio splet nesrećnih okolnosti sa početka, kada su domaći imali čak dva penala.

"Nismo ušli u utakmicu onako kako je trebalo. Imali smo dva penala na samom početku utakmice, što sebi ne smijemo da dozvolimo. Imali smo penal koji je Jurkas odbranio i koji je trebalo da nas podigne, ali smo opet došli u situaciju da nam se desi i drugi penal, tako da sigurno nismo na najbolji mogući način otvorili utakmicu. Sve u svemu, falilo nam je još malo više hrabrosti. Imali smo još nekih situacija gdje smo mogli sasvim sigurno bolje otvarati i završavati napade sa tim završnim pasom u vidu promjene strane. Ipak, i poslije 2:0 uspjeli smo da se vratimo i dovedemo utakmicu u neizvjesnost. Falilo nam je još snage za jedan dodatni gol, ali sve u svemu, momci su se borili", rekao je Marinović, nastavivši:

"Ovo je utakmica iz koje moramo da izvučemo pouke i vidimo na koji način igraju ove vrhunske ekipe jer Panatinaikos je izuzetno kvalitetna ekipa sa dosta bivših i sadašnjih reprezentativaca koji imaju veliko međunarodno iskustvo. Tehnički su izuzetno kvalitetni i tu dolazi do izražaja i njihova brzina. Na nama je da izvučemo pouke i da se spremimo za nedelju i prvenstvo koje nas očekuje, kao i za utakmicu sa Veležom. Već u četvrtak nastavljamo takmičenje u Ligi konferencija kada nam dolazi KuPS. Sa ovim iskustvom i uz još malo više hrabrosti u utakmicama koje igramo kod kuće u Ligi konferencija, treba da se što bolje spremimo i ostvarimo prvu pobjedu."

Atinski "zeleni" su prvi od dva velikana evropskog fudbala sa kojim će Borac odmjeriti snage ove jeseni. Drugi je Atalanta, koja dolazi u Banjaluku dolazi 26. novembra.

"Znamo da su Panatinaikos i Atalanta dvije najbolje ekipe u ovoj grupi i to nam je pokazatelj za naredne mečeve. Prije svega, moramo odmah da se okrenemo utakmici protiv Veleža u prvenstvu, a već u četvrtak nas očekuje nastavak u Ligi konferencija protiv KuPS-a. Uvjeren sam da u tom duelu možemo da slavimo."

Imao je Borac u glavnom gradu Grčke veliku podršku navijača.

"Veliko hvala navijačima koji su nam dali podršku i bodrili nas tokom čitave utakmice. Pred velikim brojem domaćih navijača čuli smo i njihovo navijanje, što nam je bio dodatni podstrek da se vratimo u utakmicu i pokušamo da dođemo do izjednačenja. Još jednom, veliko hvala navijačima."

Utakmica Borac – KuPS igra se sljedećeg četvrtka sa početkom u 21.00 čas.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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