Jojić nakon duela sa Panatinaikosom: Ušli smo kilavo, sa previše respekta…

"Na poluvremenu smo se dogovorili da izađemo hrabrije, da uživamo i igramo s loptom", rekao je strijelac gola za Borac u Atini, Miloš Jojić.

Izvor: FK Borac

Banjalučki Borac upisao je poraz na startu Konferencijske lige pošto je u Atini poražen rezultatom 2:1 od Panatinaikosa.

Loše su crveno-plavi otvorili meč, skrivili dva penala već u prvih osam minuta, jedan je odbranio Jurkas, ali ne i drugi pa je Panatinaikos brzo došao do vođstva. Povisio je Kings Kangva na 2:0, ali je Borac u drugom poluvremenu mnogo hrabrijom igrom da smanji na 2:1 preko Miloša Jojića i tako čak vrati neizvjesnost u duelu sa grčkim timom.

"Teška utakmica, baš onako kako smo očekivali. Nekako smo ušli kilavo u utakmicu, dozvolili protivniku dva penala nesmotreno sa 16 metara i nekako mislim da smo sa prevelikim respektom izašli u utakmicu. Iako smo pričali o tome proke utakmice da se to da se to ne dešava, međutim eto oni su prvo poluvrijeme kontrolisali, imali više od igre, kontrolisali čitavo poluvrokeme. Onda smo se na poluvremenu dogovorili da malo izađemo hrabrije, treba više da uživamo, da igramo s loptom jer ima prostora. Kad smo mirni, kad je primimo, ima prostora da se igra. Mislim da je drugo poluvrokeme bilo dosta bolje, međutim nedovoljno da da savladamo Panatinaikos", rekao je poslije meča strijelac pogotka za Borac Miloš Jojić.

Njegovi saigrači i on pokazali su karakter i uprkos svemu prilično namučili Panatinaikos.

"Kad smo ekipa, kad smo svi zajedno, kad svi napadamo, kad se svi branimo ka naprijed, onda to izgleda dobro i možemo da napravimo problem svakome. To smo i danas pokazali u nekoliko navrata. Međutim, ajde ruku na srce, moramo reći da je Panatinaikos zasluženo bio bolji rival i da je zasluženo pobijedio", iskren je Jojić.

Iskusni veznjak crveno-plavih istakao je da je ovo tek početak takmičenjai da ovaj poraz nije tragičan.

"Svaki poraz je neko novo iskustvo i ne treba tugovati iz razloga što smo danas igrali protiv jednog dobrog protivnika, gdje smo imali priliku i da se izmjerimo, da vidimo šta nam je činiti, gdje možemo bolje, kako možemo bolje. Nismo dobro startovali u Ligi konferencija, međutim ima još pet utakmica. Svaki protivnik je zahtjevan na svoj način i mislim da prije svega treba da se okrenemo sad na utakmicu u nedjelju koja nas očekuje protiv Veleža, koja je izuzetno važna, a potom i Kups i prva utakmica na domaćem terenu".

Na kraju se zahvalio navijačima koji su prevalili skoro 1.500 kilometara da bodre svoj tim u grčkoj prestonici, gdje su imali nimalo prijatnu dobrodošlicu, nakon koje je 11 navijača zadržano u pritvoru.

"Hvala veliko navijačima koji su došli, koji su putovali dugo da nas podrže i svaki od njih nam izuzetno znači. I nadam se da se vidimo u velikom broju prvo u u Mostaru, a potom i na domaćem terenu protiv Kupsa", rekao je Jojić.