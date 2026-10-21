Finci stigli u Banjaluku, pribojavaju se Borčevog napada: Moramo bolje da branimo gol

Fudbaleri KuPS-a odradili trening, a zatim je održana konferencija za medije na Gradskom stadionu, uoči sutrašnjeg meča drugog kola Konferencijske lige (21.00).

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Borac i finski KuPS porazom su otvorili novu sezonu u Konferencijskoj ligi. Banjalučani su odigrali veoma dobar meč u Atini, ali je bodove ipak upisao domaći Panatinaikos (2:1), dok su Finci na svom terenu izgubili od turskog Trabzonspora (2:4).

Sada će i jedni i drugi tražiti prve bodove u drugom kolu trećeg po jačini evropskog klupskog takmičenja - na Gradskom stadionu u Banjaluci u četvrtak od 21 čas.

Ekspedicija iz finskog Kuopija stigla je u Banjaluku, fudbaleri su već odradili trening na stadionu Borca, nakon čega je održana i konferencija za medije. Trener Mika Nutinen iznio je očekivanja pred duel sa "crveno-plavim".

"Jako sam uzbuđen, biće nam ovo lijep izazov zato što se suočavamo sa ekipom koja je jaka na domaćem terenu. Bili su uspješni i u Evropi, tako da je uzbuđenje tu. Jaka su ekipa, dobra. S naše strane, imali smo dobar trening, sve nam je dobro prošlo otkako smo došli ovdje."

Pričao je Nutinen o formi svog tima. U prvom kolu Konferencijske lige fudbaleri KuPS-a nisu imali snage da se suprotstave Mohamedu Salahu i njegovim saigračima, tako da će u Banjaluci nastojati da nadoknade propušteno pred svojom publikom.

U domaćem prvenstvu KuPS zaostaje bod za vodećom ekipom Inter Turku (52), a bodovno je poravnat sa HJK iz Helsinkija. Oba tima imaju po 51 bod. Nakon dva vezana prvenstvena poraza, u posljednjem kolu savladan je VPS 2:0, tako da se atmosfera koliko-toliko popravila.

"Imali smo važnu pobjedu, tako da smo zbog toga zadovoljni, naročito nakon niza neuspješnih utakmica prije toga u domaćoj ligi. Što se tiče evropskog starta, nismo baš previše zadovoljni, ali smo uspjeli izvući neke pozitivne stvari. Ne možemo primati mnogo golova ako želimo da dobijamo evropske utakmice, tako da moramo bolje da branimo gol, bolje da radimo u odbrani. Ali zadovoljni smo kako je tim reagovao na prošloj utakmici."

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Na pitanje šta će biti ključno za pozitivan rezultat protiv Borca, mladi 35-godišnji stručnjak kaže:

"Borac je veoma dobra ekipa, tako da i mi moramo da budemo na nivou da bismo uspjeli da odnesemo neke bodove odavde. Mi nismo ekipa koja se mnogo mijenja, ne mijenjamo stil igre, tako da ćemo ostati vjerni svom identitetu. Iako smo svjesni da su evropske utakmice drugačije nego u domaćoj ligi, igrači moraju tome da se prilagode, naročito u šesnaestercu. Moramo da pojačamo tu igru", jasan je Nutinen.

Defanzivac Akseli Puko sasvim sigurno imaće mnogo posla na Gradskom stadionu.

"Jako sam uzbuđen što sam tu. Uvijek je dobro igrati ovakve utakmice, smatram da smo dobro pripremljeni, tako da je uzbuđenje na nivou", rekao je Akseli Puko, te pohvalio napadačku liniju "crveno-plavih": "Mislim da će nama biti najveći izazov zapravo njihov napad, pošto to je ono što smo gledali, imaju poprilično jak napad, tako da će nam to biti izazov."

Dodajmo da će na sutrašnjem meču pravdu dijeliti Islanđanin Ivar Ori Kristjanson.