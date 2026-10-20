UEFA poslala Islanđanina u Banjaluku: Evo ko sudi meč Borac - KuPS!

Sudijska postava dolazi sa Islanda. VAR arbitri su, sa druge strane, iz Danske.

Izvor: Michael Erichsen / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Fudbalere Borca u četvrtak (22. oktobar) očekuje druga utakmica u Konferencijskoj ligi.

Izabranici Vinka Marinovića će na banjalučkom Gradskom stadionu odmjeriti snage sa finskim KuPS-om (21.00), a dva dana prije odigravanja ovog meča UEFA je odredila sudijski tim koji će za nešto više od 48 sati dijeliti pravdu u Platonovoj ulici.

Borac je u prvom kolu Konferencijske lige doživio poraz od Panatinaikosa u Atini (2:1), dok je KuPS pred domaćom publikom bio nemoćan protiv Trabzona (2:4).

Arbitri dolaze sa Islanda, a predvodi ih Ivar Ori Kristjanson (1989.). Do sada je ovaj sudija u tekućoj takmičarskoj godini odradio po jedan meč u kvalifikacijama za Ligu šampiona (Kauno Žalgiris – Drita) i Konferencijsku ligu (Aluminij – Dinamo Siti), a u najjačem islandskom rangu debitovao je u septembru 2013. godine, odradivši do sada oko 200 mečeva.

Ovo će mu, inače, biti treća sezona u glavnoj fazi Konferencijske lige. Debitovao je 8. septembra 2022. godine, u susretu Šamroka i Đurgardena, nakon čega je u ovom takmičenju sudio i prošle sezone, u mečevima Samsunspor – Dinamo Kijev i Škendija – Slovan.

Pomoćnici će mu biti Birkir Sigurdarson i Gilfi Mar Sigurdson, dok je za četvrtog arbitra određen Vilhalmur Torarinson. VAR sudije dolaze iz Danske, a te poslove obavljaće Jakob Kelet i Mads Kristofersen.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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