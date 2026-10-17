Navijači Borca pušteni iz pritvora u Atini, ali moraju da ostanu u Grčkoj!

Uhapšeni navijači Borca pušteni na slobodu i čekaju u Grčkoj suđenje. U međuvremenu uhapšen i 12. navijač koji je palio baklju na stadionu tokom utakmice Panatinaikosa i Borca.

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Navijači banjalučkog Borca koji su privedeni poslije incidenata u srijedu uveče u Atini pušteni su u subotu uslovno na slobodu, uz zabranu napuštanja Grčke.

Jedanaest navijača Borca koji su bili u pritvoru dužni su da se u utorak, 20. oktobra, jave u policijsku stanicu Omonija, gdje će dobiti informacije o daljem toku postupka, a RTRS je u međuvremenu objavio da bi suđenje trebalo da se održi narednog petka.

"To praktično znači da mogu da se brane sa slobode. Moraju se prikupiti svi ostali relevatni dokazi i da se pregledaju materijali snimljeni kamerama i izjave policajaca", rekao je ambassador BIH u Grčkoj Dragan Vuković.

n je naglasio da je Ambasada BiH obezbijedila advokata i prevodioca za navijače Borca koji su privedeni u Atini uoči utakmice prvog Lige konferencije sa Panatinaikosom.

Vuković očekuje da će sve proteći dobro za ove navijače napominjući da je direktor Fudbalskog kluba Borac Dejan Čato takođe uključen u pružanje sve neophodne podrške kako bi se situacija završila na najbolji način.

"Istovremeno se pojavio i dvanaesti navijač, mladić koji je uhapšen na stadionu tokom utakmice jer je palio baklju. I njemu će danas u popodnevnim časovima takođe biti održano ročište", naglasio je Vuković ističući da ni u tom slučaju ne očekuje nešto posebno drugačije.

On je napomenuo da će osoblje Ambasade BiH u Atini nastavljati da pruža svu podršku ovim navijačima.

Podsjetimo, pred duel Panatinaikosa i Borca u Konferencijskoj ligi došlo je do incidenata u Atini. Grčki mediji i tamošnji ministar civilne zaštite saopštili su da su nerede izazvali navijačli Borca koji su napali policiju, ali je direktor banjalučkog kluba to demantovao i rekao da su incidente inicirali grčki navijači.

Ambasador BIH u Grčkoj Dragan Vuković ranije je rekao da su među 11 uhapšenih navijača trojica iz Srbije, a preostalih osam su iz Republike Srpske.

Borac je u međuvremenu poražen od Panatinaikosa 2:1 u meču prvog kola Konferencijske lige, a na tom meču crveno-plavi su imali podršku svojih navijača, popularnih "Lešinara“.