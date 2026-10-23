Banjalučki Borac sinoć je na Gradskom stadionu u Banjaluci savladao finski KuPS rezultatom 2:0 u drugom kolu Konferencijske lige.
Ekipa Vinka Marinovića dominantnom igrom je stigla do tri boda u evropskom takmičenju, pogocima Stefana Savića i Mateja Deketa, napravivši veliki korak u borbi za plasman u šesnaestinu finala, dok je istovremeno ostvarila i izuzetno značajan finansijski dobitak.
Pobjeda protiv finskog predstavnika dodatno je uvećala klupske prihode. UEFA za svaki trijumf u ligaškoj fazi Konferencijske lige nagrađuje klubove sa 400.000 evra, dok remi donosi 133.000 evra. Zahvaljujući sinoćnjem trijumfu nad KuPS-om, Banjalučani su premašili cifru od ukupno četiri miliona evra zarade od ovosezonskog nastupa na evropskoj sceni. Da budemo potpuno precizni - 4,27 miliona evra, odnosno približno 8,35 miliona maraka.
Podsjećanja radi, sam ulazak u ligašku fazu takmičenja Borcu je garantovao 3,87 miliona evra, a konačan iznos bonusa zavisiće od učinka u narednim duelima. Kroz ranije kvalifikacije, crveno-plavi su inkasirali 700.000 evra.
Takođe, vrijedi napomenuti da je sinoć Gradski stadion bio skoro ispunjen, s obzirom da je prema podacima specijalizovanih sajtova prisustvovalo tačno 8.224 ljudi.
Podsjetimo, kapacitet Gradskog stadiona je oko 10.000 mjesta.
Naredni evropski izazov Banjalučane očekuje 5. novembra, kada u okviru trećeg kola gostuju u Švedskoj ekipi Mjalbija, a sljedeći domaći meč, crveno-plavi igraju protiv italijanske Atalante iz Bergama (26. novembar).
Borac već osigurao milionsku zaradu od Evrope
(MONDO)