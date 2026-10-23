Banjalučki Borac sinoć je na Gradskom stadionu u Banjaluci savladao finski KuPS rezultatom 2:0 u drugom kolu Konferencijske lige.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Ekipa Vinka Marinovića dominantnom igrom je stigla do tri boda u evropskom takmičenju, pogocima Stefana Savića i Mateja Deketa, napravivši veliki korak u borbi za plasman u šesnaestinu finala, dok je istovremeno ostvarila i izuzetno značajan finansijski dobitak.

Pobjeda protiv finskog predstavnika dodatno je uvećala klupske prihode. UEFA za svaki trijumf u ligaškoj fazi Konferencijske lige nagrađuje klubove sa 400.000 evra, dok remi donosi 133.000 evra. Zahvaljujući sinoćnjem trijumfu nad KuPS-om, Banjalučani su premašili cifru od ukupno četiri miliona evra zarade od ovosezonskog nastupa na evropskoj sceni. Da budemo potpuno precizni - 4,27 miliona evra, odnosno približno 8,35 miliona maraka.

Podsjećanja radi, sam ulazak u ligašku fazu takmičenja Borcu je garantovao 3,87 miliona evra, a konačan iznos bonusa zavisiće od učinka u narednim duelima. Kroz ranije kvalifikacije, crveno-plavi su inkasirali 700.000 evra.

Takođe, vrijedi napomenuti da je sinoć Gradski stadion bio skoro ispunjen, s obzirom da je prema podacima specijalizovanih sajtova prisustvovalo tačno 8.224 ljudi.

Podsjetimo, kapacitet Gradskog stadiona je oko 10.000 mjesta.

Naredni evropski izazov Banjalučane očekuje 5. novembra, kada u okviru trećeg kola gostuju u Švedskoj ekipi Mjalbija, a sljedeći domaći meč, crveno-plavi igraju protiv italijanske Atalante iz Bergama (26. novembar).

Vidi opis Borac već osigurao milionsku zaradu od Evrope Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 19 / 19

(MONDO)