Uspon Mjelbija počeo sa Milošem Milojevićem! Bivši trener Zvezde za MONDO: Kako Borac može da sruši švedsku senzaciju?

Crveno-plavi će u četvrtak (5. novembar) odmjeriti snage sa Mjelbijem, čiji je uspon počeo od trenerskog mandata Miloša Milojevića, koji je klub uveo iz treće lige u elitu!

Izvor: MN PRESS

Nakon što su poslije preokreta trijumfovali nad Čelikom (2:4), fudbaleri Borca ponovo se okreću obavezama na evropskoj sceni. U četvrtak, 5. novembra, izabranike Vinka Marinovića očekuje gostovanje Mjelbiju, aktuelnom švedskom šampionu.

Klub iz gradića po imenu Helevik je u protekloj godini napravio senzaciju osvojivši duplu krunu u Švedskoj, prvi put u klupskoj istoriji. A samo sedam godina ranije ekipa sa "Strandvalena" igrala je u trećeligaškom rangu... Tamo su za komandanta imali nekadašnjeg stratega Crvene zvezde Miloša Milojevića, pod čijim vođstvom je Mjelbi krenuo ka vrhu švedskog fudbala.

Na kraju 2018. godine ovaj klub je pod vođstvom Miloša Milojevića proslavio plasman u "Superetan", drugoligaški rang, u kojem je "plesao" samo jednu sezonu. Nakon 30 kola Milojevićev tim je bio prvoplasirani sa 57 bodova, dva više od drugoplasiranog Varbergsa, sa kojim je "u paketu" stekao pravo takmičenja u elitnoj ligi "Alsvenskan".

"Da, 2018. godine smo ušli iz treće u drugu, a 2019. iz druge u prvu ligu i onda sam ja napustio klub. Veoma uspješan period i jedna drugačija priča. Riječ je o malom klubu iz malog mjesta, ali su to ljudi koji vole fudbal i vjeruju u to što rade. Plan nije bio da se uđe tako brzo, plan je bio da se u prvu ligu uđe za četiri godine, ali smo mi to svi zajedno ubrzali. Tu su postavljeni neki temelji za sljedećih četiri do pet godina, na čelu s bivšim predsjednikom Magnusom Emeusom i sadašnjim sportskim direktorom Hansom Larsonom. Prije toga je trener bio Jonas Andersson, koji je takođe postavio dobre temelje. Klub je u prve tri, četiri, pet godina stvarno bio stabilan i uvijek je rano ostvarivao cilj, a to je opstanak u ligi", rekao je Milojević na početku razgovora za MONDO.

Izvor: PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Zanimalo nas je – šta je zapravo DNK ovog kluba?

"Njihov DNK čini par lokalnih igrača iz tog dijela Švedske koji se zove Blekinge. To su Jesper Gustavson, Viktor Gustafson, Jakob Bergstrom i Aksel Noren, njihovi produkti ili produkti manjih klubova oko njih. Tu je i par igrača koji su otišli, a koji su takođe iz te sredine, kao što su Oto Rozengren, Noa Person i golman Noel Tornkvist. To su sve igrači koji su prošli taj njihov dio i okrug, te koji su se na kraju podigli do prvog tima i top lige u Evropi, napravivši uspjeh osvajanjem titule. U njihovom DNK je da su veoma borbeni i disciplinovani. Teško ih je otvoriti i slomiti i to zaista jeste bio njihov zaštitni znak. Šta se promijenilo sa posljednjim trenerom Norvežaninom (Karl Marijus Aksum, op.a.)? Iako je dobar trener, on malo je izgubio taj DNK i htio je da ga mijenja. Želio je da napravi švedski Bode/Glimt, što u toj sredini teško može da funkcioniše jer oni već imaju drugu kulturu i navike. To je nešto s čim se oni sada bore i zbog čega imaju slabiji plasman u ligi."

Ekipu Mjelbija za četiri dana očekuje okršaj sa Borcem, aktuelnim prvakom BiH. Meč će biti odigran na stadionu "Olimpija" u Helsingborgu, s obzirom na to da matični stadion Mjelbija u Heleviku ne ispunjava uslove UEFA.

Milojević u razgovoru za naš portal naglašava da očekuje čvrstu i tijesnu utakmicu, bez mnogo golova.

"Oni su promijenili trenera, sada je Andreas Brenstrom tu posljednjih par utakmica. On je drugačiji trener koji igra sa tri igrača u zadnjoj liniji. Voli da ima simetriju, da mu jedan bek bude krilo ili ving-bek a drugi pravi bek. Oni već znaju da igraju u tom sistemu jer je on već jednom bio kod njih, tako da im ne treba mnogo adaptacije. Mislim da nisu u dobrom momentu i to je najveća šansa Borca da to iskoristi, jer su im glave prije svega fokusirane na očuvanje prvoligaškog statusa u Švedskoj", podvlači Milojević i dodaje:

Izvor: Krister Andersson / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

"Ključna tačka u defanzivi koju Borac može da iskoristi jeste prostor iza njihovih leđa ako izađu visoko. Jako se dobro brane u niskoj zoni, pa je to njihova mala mana. Međutim, dosta su požrtvovani, čvrsti u duelima i jaki u skok-igri, bez obzira na to ko igra. Malo prostora iza njih i penetracija lijevog ili desnog štopera, da malo pojuri igrača u half-space, može da im napravi dosta problema. Na taj način su imali najviše poteškoća jer znaju da budu, kako ja volim da kažem, front-footed, da budu orijentisani prema naprijed, gledaju ispred sebe, a zaborave na prostor iza."

Za Mjelbi, kao sredinu sa skromnijom bazom navijača i manjim budžetom u poređenju sa tradicionalnim švedskim gigantima, igranje ligaške faze u Evropi je ogroman istorijski uspjeh. Koliko ta rasterećenost može da bude njihovo oružje protiv Borca?

"Za njih je ulazak u Konferencijsku ligu stvarno uspjeh i to je maksimum nakon osvojene lige i Kupa - da sa jednim od najmanjih budžeta dođu do Konferencijske lige, jako su racionalni u tom smislu poslovanja i za njih ovo predstavlja veliki rezultat. Nemaju opterećenje da moraju da prođu dalje ili ne prođu; njihov primarni cilj je opstanak u ligi."

Izvor: MN PRESS

Odmah po odlasku iz Mjalbija i izborenog plasmana u švedsku elitu, Milojević se kao mlad, 37-godišnji trener našao krajem decembra 2019. godine u Crvenoj zvezdi, u stručnom štabu koji je predvodio Dejan Stanković.

"Privilegija je bila raditi sa Dejanom Stankovićem. Ono što sam ponio u Beograd iz tog švedskog iskustva jeste drugačiji mentalitet u odnosu na naš balkanski. Igrači su tamo izuzetno disciplinovani i posvećeni svom tijelu i napretku. Radi se mnogo intenzivnije i više pažnje se posvećuje cjelokupnom razvoju igrača — fizičkom, taktičkom i psihičkom. To je skandinavska radna etika koju sam usvojio, ne samo u Švedskoj nego i tokom 11 godina na Islandu, i koju smatram dobrom osnovom za rad", riječi su Milojevića koji se nakon 18 mjeseci rada na Marakani vratio u Švedsku. Vodio je potom Hamarbi i Malme prije nego što je u junu 2022. godine ponovo došao među crveno-bijele iz Beograda, sa kojima je u proljeće 2023. godine osovjio duplu krunu.

Njegov bivši klub hita ka novoj tituli državnog šampiona, ali zato "štuca" u Konferencijskoj ligi. Beograđani su evropske obaveze započeli u kvalifikacijama za Ligu šampiona, odakle ih je u trećem kolu eliminisao izraelski Hapoel Ber Ševa. U plej-ofu Lige Evrope tim Alberta Rijere je ukrstio koplja sa Viktorijom Plzenj, koja je senzacionalno nadoknadila 3:0 iz Beograda i trijumfom 5:1 poslala Crvenu zvezdu u Konfernecijsku ligu, treće evro-takmičenje po jačini.

Za višestrukog šampiona Srbije početak nije bio dobar – upisan je poraz u Luganu (3:2), poslije čega su u Beogradu podijeljeni bodovi sa Kopenhagenom (2:2).

Izvor: MN PRESS

Da li je, na kraju krajeva, nastup u ovakvom evropskom društvu, kako mnogi vole da kažu, neuspjeh s obzirom na to da Crvena zvezda svake godine gleda ka Ligi šampiona?

"Na to se može gledati iz ugla navijača ili iz ugla struke. Kao navijač, uvijek želim da Crvena zvezda igra Ligu šampiona. Mi navijači znamo da budemo nerealni, želimo zapažene rezultate u Ligi šampiona, što je izuzetno teško jer su intenzitet i zahtjevi na tom nivou potpuno drugačiji, pa je igračima teško da se trenutno prebace na taj nivo. Što se tiče trenutnog stanja u Konferencijskoj ligi, to nije realna slika kvaliteta ekipe. Imali smo sličnu situaciju kada sam ja dolazio u Crvenu zvezdu, ekipa je mogla više u Ligi Evrope, ali je postojala velika doza razočaranja što se nije igrala Liga šampiona. Verujem da je i sada kod igrača prisutno razočaranje, što smanjuje motivaciju i unutrašnju želju u Konferencijskoj ligi. Takođe, novom treneru je potrebno vrijeme da upozna mogućnosti igrača, zahtjeve kluba i navijača. Svi ti faktori su uticali na slabiji start. Zvezda želi da igra Konferencijsku ligu i ima šanse za prolazak dalje, ali je najbitnije osvojiti prvenstvo i osposobiti ekipu da sljedeće godine napadne grupnu fazu Lige šampiona. Nadam se da će u preostalim utakmicama sakupiti dovoljno bodova za prolazak u proljećni dio takmičenja u Evropi", zaključio je za MONDO Milojević, kojeg je poslije drugog odlaska iz Beograda fudbalski put odveo na Bliski istok.

Našao se tako u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje je već sjedio na klupi tri kluba. Preuzeo je Al Vasl u kojem je radio dvije godine prije nego što je otišao u Šaržah. Tamo se zadržao nekoliko mjeseci prije nego što je u ljeto ove godine postao komandant Al Nasra.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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