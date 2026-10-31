Vinko Marinović poslije preokreta u Zenici: "Jako bitna tri boda za Borac"

Fudbaleri Borca upisali su vrijednu pobjedu, devetu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine poslije preokreta u Zenici, gdje je Čelik dva puta vodio, ali bodovi su otišli u Banjaluku.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Nakon punih sedam godina, Čelik je ugostio banjalučki Borac u 12. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine i doživio poraz u sjajnoj utakmici - 2:4 (2:2).

Dva puta su domaći vodili fantastičnim golovima Faruka Gogića i Samija Faraža, ne zna se koji je bio ljepši od kojeg, ali je prednost ekipe Bojana Regoje, koji zbog kartona nije vodio Zeničane, trajala samo po tri-četiri minuta.

Crveno-plavi su brzo uzvratili najprije preko Luke Juričića, a onda i Abela Paskvala do odlaska na odmor, da bi u nastavku pogocima Stefana Savića i ponovo Juričića, koji je bio najbolji igrač utakmice, stigli do trijumfa za miran put u Švedsku, gdje će u četvrtak igrati protiv Mjelbija u Konferencijskoj ligi.

"Očekivali smo tešku utakmicu i to se danas i obistinilo. Mislim da, evo, sam taj ulazak nije bio naš najbolji. Vratili smo se, izjednačili rezultat. Poslije toga smo opet ušli u dvije-tri greške i dobili smo taj drugi gol, pa se ponovo vratili. Međutim, momci su pokazali u nastavku karakter i mislim da smo u drugom poluvremenu bili potpuno dominantni, da smo imali te šanse i sve u svemu, uspjeli doći do jako bitna tri boda za nas", rekao je Marinović za "Arenu sport".

Njegov kolega Bojan Regoje nije vodio Čelik zbog kartona, pa je izjavu dao njegov pomoćnik Emir Jusić, koji je najprije čestitao Borcu na osvojena tri boda.

"Ostaje žal kod nas što nismo možda iskoristili prilike i otišli malo u neizvjesnost. Možemo biti zadovoljni sa borbenošću naših igrača, međutim kad ne uzmete tri boda, to sve nekako pada u vodu. Ono što, ono što još želim naglasiti jeste da bih poželio Borcu da ode što dalje u Evropi, to im iskreno želim. A mi se trebamo okrenuti se prema Veležu i to je to".

(MONDO)