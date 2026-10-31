Čelik - Borac, uživo: Banjalučani sa "Bilinog polja" gledaju prema Švedskoj (SASTAVI)

Od 20.45 u Zenici, fudbaleri Čelika dočekuju banjalučki Borac. Pratite meč uz MONDO.

Nakon punih sedam godina, Čelik će od 20.45 ugostiti na "Bilinom polju" banjalučki Borac u 12. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Zenički Čelik na svom terenu dočekuje ekipu Vinka Marinovića, a sudeći po najavama iz oba tabora, očekuje se fudbalski praznik pred ispunjenim tribinama i u sjajnom ambijentu.

Banjalučani imaju imperativ pobjede zbog trke sa liderom na tabeli Zrinjskim iz Mostara, ali će morati i da "odmore" ponekog nosioca igre s obzirom da već u četvrtak od 18.45 gostuju švedskom Mjelbiju u trećem kolu Konferencijske lige.

Duel između Čelika i Borca na rasporedu je u subotu s početkom u 20.45 časova, a sudiće ga sarajevski arbitar Nihad Ljajić.