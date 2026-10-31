Čelik - Borac, uživo: Banjalučani sa "Bilinog polja" gledaju prema Švedskoj (SASTAVI)

Od 20.45 u Zenici, fudbaleri Čelika dočekuju banjalučki Borac. Pratite meč uz MONDO.
Nakon punih sedam godina, Čelik će od 20.45 ugostiti na "Bilinom polju" banjalučki Borac u 12. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.
Zenički Čelik na svom terenu dočekuje ekipu Vinka Marinovića, a sudeći po najavama iz oba tabora, očekuje se fudbalski praznik pred ispunjenim tribinama i u sjajnom ambijentu.
Banjalučani imaju imperativ pobjede zbog trke sa liderom na tabeli Zrinjskim iz Mostara, ali će morati i da "odmore" ponekog nosioca igre s obzirom da već u četvrtak od 18.45 gostuju švedskom Mjelbiju u trećem kolu Konferencijske lige.
Duel između Čelika i Borca na rasporedu je u subotu s početkom u 20.45 časova, a sudiće ga sarajevski arbitar Nihad Ljajić.
Evo i startera
Čelik: Šutković, Sivac, Omić, Horić (C), Popović, Amoa, Gogić, Garsija Mohedano, Hrvanović, Mašić, Faraž. Trener: Bojan Regoje
Borac: Jurkas (C), Erera, Paskval, Rogan, Cipetić, Jojić, Hiroš, Deket, Savić, Juričić, Roguljić. Trener: Vinko Marinović
Danas su odigrane dvije utakmice 12. kola
Radnik - Široki Brijeg 2:0 (0:0)
/Teodorović 62, Andačić 72/
Željezničar - Zrinjski 0:4 (0:3)
/Ivančić 34, Ilić 36, Bilbija 40/
Borac slavio u prvom meču ove sezone
U Banjaluci su fudbaleri Čelika poraženi rezultatom 2:0, a golove za Borac postigli su mladići Matej Deket i Pavle Đajić.
Očekivanja od šefa struke BorcaIzvor: Igor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia
Šef stručnog štaba Banjalučana, Vinko Marinović, izuzetno poštuje tradiciju Čelika i atmosferu koja ih čeka u Zenici, ali naglašava da pritisak tribina mora poslužiti kao dodatni vjetar u leđa njegovoj ekipi.
"Očekuje nas motivisana i agresivna ekipa, a sigurno je i da očekujemo dobro popunjene tribine, jer Čelik ima tu tradiciju da dosta ljudi dolazi na utakmice. Za naše momke to treba da bude samo dodatni motiv. Već smo pokazali da možemo igrati utakmice pred takvom posjećenošću i atmosferom, a uostalom, to i jeste najvažnija stvar u fudbalu - kada su tribine pune, možete očekivati bolju utakmicu i još bolji ambijent".
Govoreći o taktičkom planu, Marinović je podvukao šta će biti ključno za povoljan rezultat.
"Želimo da kontrolišemo utakmicu kroz posjed, budemo maksimalno koncentrisani u tranzicijama po izgubljenoj lopti jer oni tu imaju veliku snagu, te da svih 90 minuta držimo meč pod kontrolom".
Šta je rekao trener ČelikaIzvor: Promo/NK Čelik Zenica/Draženko Jurišić
Trener Čelika, Bojan Regoje, vjeruje da bi fokus rivala na međunarodnu scenu mogao biti presudan faktor.
"Nadam se da će stadion biti ispunjen do posljednjeg mjesta, da će nam naši navijači biti 12. igrač kao do sada i normalno je da se nadamo pobjedi. Ono gdje vidimo svoju šansu jeste umor i sljedeća utakmica koju igraju u Evropi protiv Šveđana (Mjelbi, četvrtak 18.45). To je njima jedna veoma značajna utakmica, pa ćemo gledati da iskoristimo tu Evropu gdje će se oni možda više okrenuti toj utakmici", rekao je Regoje.
SudijeIzvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia
Pravdu u Zenici će dijeliti Nihad Ljajić iz Sarajeva sa pomoćnicima Damirom Lazićem iz Brčkog i Mostarcem Amerom Macićem.
Dobro došli
Od 20.45 pratite utakmicu iz Zenice uz naš tekstualni prenos.