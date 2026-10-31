Mateo Andačić promašivao, asistirao, pa "bombom" dokrajčio Široki Brijeg!

Imao je Andačić u prvom poluvremenu tri prilike za gol. Nije uspio da pogodi, ali je sve nadoknadio u drugom dijelu – prvo je asistirao Danilu Teodoroviću za deveti pogodak u sezoni, a onda "projektilom" sa 25 metara završio posao protiv Širokog Brijega.

Izvor: FK Radnik Bijeljina

Igrači Radnika porazili su ekipu Širokog Brijega rezultatom 2:0 u prvoj utakmici 12. kola Premijer lige BiH.

U prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, a najveći "krivac" za takvo stanje je prvotimac Bijeljinaca Mateo Andačić, koji je uputio tri šuta ka golu gostiju, ali nije uspio da postigne prvi gol u dresu premijerligaša iz Semberije. U osmom minutu se bivši igrač Posušja namjestio na šut iz daljine nakon što mu je Danilo Teodorović ostavio loptu, ali je pogodio prečku.

Nešto kasnije, u 21. minutu, iz velike udaljenosti je šutirao pored gola, da bi u 28. minutu nakon ubačaja Andrije Markovića na peterac poslao loptu preko prečke.

Spomenimo i da su igrači Radnika u 39. minutu tražili od sudije Nemanje Aleksića iz Banjaluke da dosudi jedanaesterac nakon što se Ognjen Klenpić u šesnaestercu Širokobriježana našao na travi. Bio je igrač Radnika u "sendviču" između dvojice igrača, ali je uspio da se izbori za nastavak napada. Pao je potom prilikom duela sa golmanom Ivanom Puljićem, ali se pištaljka sudije Aleksića nije oglasila, a izostala je i reakcija arbitara u VAR sobi.

Ako sam nije uspio da pogodi tokom prvih 45 minuta, Andačić je u nastavku mogao da se pohvali asistencijom. U 62. minutu je "spojio sa loptom" Teodorovića koji je umakao pažnji odbrane gostiju i glavom sa desetak metara primorao Puljića na kapitulaciju.

Bio je to Teodorovićev deveti gol od početka Premijer lige BiH. Na tom učinku su još samo dvojica igrača – Nemanja Bilbija i Antonio Ilić, udarne igle Zrinjskog.

Promašaje iz prvog poluvremena Andačić je naplatio deset minuta nakon vodećeg gola Radnika. Dosuđen je slobodan udarac za igrače Bojana Krulja na oko 25 metara od gola, a Andačić je namjestio loptu i poslao "projektil" u Puljićevu mrežu za ovjeru pobjede Radnika.

Radnik je tako stigao do druge pobjede u sezoni. Uz to ima i po pet remija i poraza, pa je sada sedmi na tabeli. Široki Brijeg je ostao na četvrtoj poziciji.

PREMIJER LIGA BiH - 12. kolo

Subota (31. oktobar):

Radnik - Široki Brijeg 2:0



Željezničar - Zrinjski (16.00)

Čelik - Borac (20.45)

Nedjelja (1. novembar):

BSK - Sarajevo (13.00)

Sloga Meridian - Velež (15.00)

(mondo.ba, D. Šutvić)

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