Zrinjski ide na Grbavicu: "Volimo da igramo u dobroj atmosferi, tome se radujemo"

"Plemići" će u derbiju 12. kola biti gosti Željezničara.

Izvor: HŠK Zrinjski

Derbi predstojećeg, 12. kola Premijer lige BiH igraće se u subotu sa početkom u 16.00 časova, kada će "ranjeni" Željezničar dočekati prvoplasirani Zrinjski.

Sarajevski tim u ovaj susret ulazi nakon poraza u vječitom derbiju (2:0), a za pobjedu u ligi ne zna od 9. septembra kada je trijumfovao upravo nad Sarajevom. Mostarci su, sa druge strane, u naletu. Nakon što su 12. septembra poraženi u Banjaluci od Borca, nanizali su četiri pobjede u šampionatu i trenutno čuvaju lidersku poziciju.

"Izazovno gostovanje za nas. Volimo da igramo u dobroj atmosferi, tome se radujemo. Igramo protiv ekipe koja nije izgubila kući i to je veliki izazov za nas. Treći izazov je u nama, da vidimo svoj put, da sebe nadograđujemo. Takmičimo se najviše sami sa sobom, da uvijek u svakom detalju budemo bolji, tačniji. Ima dosta stvari koje ću staviti pred igrače. Dobro igramo, znamo i da kad ne igramo dobro u čemu je problem, to je bitno", riječi su trenera Zrinjskog Simona Rožmana pred ovo gostovanje.

Njegovi igrači dolaze na Grbavicu nakon što su trijumfovali u Laktašima u Kupu BiH (1:3), istog dana kada je Sarajevo šokantno eliminisano u Tomislavgradu.

"Ja sam to upozoravao 2-3 dana ranije. Kada pogledaš ne samo kod nas, nego i po Evropi, niželigaši vide svoju priliku. Ja sam već rekao da se mi takmičimo sami sa sobom i to je jako bitna postavka, bez obzira ko je na drugoj strani. Ja ne mogu da pristanem na to da je samo odnos prema utakmici bitan, gledajte koliko je poslova, zamislite da neko potcijeni svoj posao. Ne pristajem na to, ne prihvatam da se nešto potcjenjuje. Mi imamo ozbiljan posao, pred igrače uvijek stavljam ozbiljne stvari, želim da ih unaprijedimo i kada oni to rade dobro na terenu, vidim im osmijeh na licu."

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!