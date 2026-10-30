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U Željezničaru optimisti pred derbi sa Zrinjskim: "Na 'Grbavici' nikom nije lako, pa ni najboljoj ekipi u BiH"

U Željezničaru optimisti pred derbi sa Zrinjskim: "Na 'Grbavici' nikom nije lako, pa ni najboljoj ekipi u BiH"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbaleri sarajevskog Željezničara u subotu u okviru 12. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine na stadionu Grbavica dočekuju mostarski Zrinjski.

Željezničar Zrinjski najava PL BiH David Muslera Muharem Husković Izvor: YouTube/FK Željezničar

Predstojeći derbi na zvaničnoj konferenciji za medije u petak najavili su trener David Muslera i napadač Muharem Husković.

Obraćanje predstavnicima medija Muslera je započeo izrazima saučešća porodicama pogođenim nedavnom tragedijom u Španiji, a zatim se izvinio novinarima zbog propuštenog pozdrava nakon derbija sa Sarajevom, naglasivši kako je to bila isključivo reakcija na emocije izazvane porazom, a nikako manjak poštovanja.

Osvrćući se na narednog rivala, Muslera je jasno naglasio kvalitet Mostaraca, ali i poručio da Željezničar na svom terenu ima jasne ambicije.

"Neću lagati, Zrinjski je najbolja ekipa u ligi, što se jasno vidi i na tabeli. Ipak, istinski vjerujem u svoj tim i igrače. Znamo šta moramo popraviti. Igrati na 'Grbavici' nikome nije lako i siguran sam da ćemo dati sve od sebe", poručio je Muslera, dodavši da se nada da će napornim radom zaslužiti poštovanje kakvo navijači plavih imaju prema legendi kluba Edisu Mulaliću.

Govoreći o kadrovskim problemima i izostancima prvotimaca, Muslera je istakao da izgovora nema.

"Izostanci su veliki hendikep, ali od prvog dana radimo s mišlju da se takve stvari događaju. Na raspolaganju imam 30 igrača koji odlično treniraju. Ukazala se prilika za dvojicu novih fudbalera da počnu od prve minute i vjerujem da će pružiti maksimum."

Na pitanje novinara o padu igre u drugom poluvremenu, posebno nakon 60. minuta, Muslera je bio samokritičan.

"To je jedan od naših problema i ne bježim od toga. Od 60. minuta dolazi do pada, a od igrača s klupe tražim da nadoknade taj deficit. Nije lako igrati pod pritiskom na 'Grbavici', ali sav teret preuzimam na sebe - više volim da ljudi krive mene nego ekipu. Kada je riječ o realizaciji i stvaranju prilika, krivica se ne može svaliti samo na napad ili vezni red. Ako nešto moramo popraviti, to moramo uraditi zajedno kao tim."

Optimizam pred susret sa liderom na tabeli podijelio je i napadač plavih, Muharem Husković.

"Atmosfera u svlačionici je veoma pozitivna, a nedavna pobjeda nam je donijela dodatno samopouzdanje. Očekujem dobrog protivnika koji želi igrati fudbal. Ključno je da im to ne dopustimo i da na domaćem terenu, nošeni našim navijačima, ostvarimo dobar rezultat", zaključio je Husković, a prenio klupski sajt Želje.

(MONDO)

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Tagovi

FK Željezničar HŠK Zrinjski Premijer liga BiH

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