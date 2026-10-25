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Vinko Marinović nakon trijumfa Borca nad Slogom: "Pojačali smo ritam u nastavku, čeka nas paklen raspored"

Vinko Marinović nakon trijumfa Borca nad Slogom: "Pojačali smo ritam u nastavku, čeka nas paklen raspored"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbaleri banjalučkog Borca savladali su dobojsku Slogu rezultatom 2:0 na Gradskom stadionu u Banjaluci.

Borac pobijedio SLogu Doboj izjave Vinko Marinović Perica Ognjenović Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iako su gosti pružali snažan otpor tokom većeg dijela susreta 11. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, banjalučki tim je u drugom poluvremenu stigao do vrijedne pobjede, kojom je smanjio bodovnu razliku u odnosu na prvoplasirani Zrinjski.

Ipak, prvi gol je postigao Luka Juričić iz diskutabilnog jedanaesterca u 69. minutu, a pobjedu je potvrdio Ante Roguljić minut prije kraja meča.

Strateg Borca Vinko Marinović istakao je važnost pobjede u izuzetno zgusnutom rasporedu.

"Mislim da smo u prvom poluvremenu imali dvije-tri dobre situacije koje nismo iskoristili, ali sve u svemu, u drugom poluvremenu smo pojačali ritam i došli do nove pobjede. Čestitam momcima, nije bilo lako poslije utakmice koju smo imali u četvrtak - došlo je do fizičke potrošnje, a čeka nas još pet mečeva u narednih desetak dana. To je naporan raspored i velika obaveza, ali najbitnije je da smo osvojili tri boda i sada se okrećemo Kupu BiH koji nas čeka u srijedu (protiv Krajine u Cazinu)", rekao je Marinović za "Arenu Sport".

Šef struke Banjalučana se osvrnuo i na kadrovsku situaciju u ekipi.

"Očekujemo povratak pojedinih igrača jer nas u periodu od dvije sedmice očekuje šest utakmica - praktično igramo na svaka dva i po do tri dana. Nadamo se da će nam se (Sebastijan) Erera i (Anderson) Esiti uskoro priključiti, kao i još neki roviti fudbaleri. Širina kadra nam je neophodna kako bismo u svakom meču išli na pobjedu".

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

S druge strane, šef stručnog štaba Sloge Perica Ognjenović kratko je rekao da se njegov tim odmah okreće narednim duelima.

"Okrećemo se narednim utakmicama i to je to. Odigrali smo najbolje što smo mogli u ovom trenutku i pružili dobru partiju većim dijelom susreta, ali to večeras nije bilo dovoljno".

Na pitanje o oscilacijama u rezultatima protiv ekipa iz vrha tabele i onih iz donjeg dijela Ognjenović je rekao da Sloga uvijek ide utakmicu po utakmicu.

"Za svaku ćemo se spremati najbolje što možemo i to je jedini put".

(MONDO)

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Tagovi

FK Borac FK Sloga Doboj Premijer liga BiH Perica Ognjenović Vinko Marinović

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