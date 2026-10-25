Zrinjski ispisao istoriju: Najbolji start od osnivanja lige, bodove mu otkinuo samo Borac!

Tim Simona Rožmana je od moguća 33 osvojio 30 bodova, što je rekord Premijer lige BiH.

Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski

Igrači Zrinjskog prerano su se oprostili od evropske scene. Eliminisao ih je islandski Valur u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, ali su potom izabranici Simona Rožmana zagospodarili bh. terenima i ispisali rekord Premijer lige BiH!

U prvih 11 kola mostarski premijerligaš je upisao čak 10 pobjeda, uz jedan poraz, što je najbolji start u istoriji lige. Time je Zrinjski nadmašio vlastiti rekord iz sezone 2017/2018. kada je poslije 10 kola bio na učinku 9-0-1, nakon čega je remizirao sa Borcem (0:0), pa ostao na 28 bodova.

Ovog puta ima dva više, a zanimljivo je da jedini poraz u dosadašnjem toku prvenstva tim iz grada na Neretvi upisao upravo u duelu sa pomenutim Borcem. Desilo se to 12. septembra na banjalučkom Gradskom stadionu, kada su crveno-plavi trijumfovali rezultatom 1:0.

Prvu narednu priliku da nastavi sjajan ligaški niz Zrinjski će imati sljedećeg vikenda, kada će na Grbavici biti gost Željezničara. Sedam dana kasnije, u Mostar dolazi Sarajevo, nakon čega će premijerligaši na novu reprezentativnu pauzu koja će, za razliku od prethodne, trajati dvije sedmice.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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