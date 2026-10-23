Ilić nastavio golgetersku seriju, Zrinjski odmakao Borcu!

Antonio Ilić nastavio golgetersku seriju za desetu pobjedu „plemića“ u sezoni.

Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski

Fudbaleri Zrinjskoj nastavili su da redaju pobjede, a 10. pobjedu u sezoni ostvarili su protiv Radnika.

„Plemići“ su u premijernoj utakmici 11 kola Premijer lige BIH savladali Bijeljince sa minmalnih 1:0 i tako bar na kratko odmakli na osam bodova Borcu, koji ima dvije utakmice manje.

Pobjedonosni gol već u petom minutu postigao je Antonio Ilić, ofanzivni fudbvaler Zrinjskog koji je u sjajnoj golgeterskoj formi.

Bila je to uigrana kombinacija iz kornera, Ivančić je poslao povratnu loptu po zemlji, jedan fudbaler domaćih ju je preskočio, a Ilić udarcem iz prve smjestio ju pored same stative.

Antonio Ilić Ovo je njegov 9. pogodak ove sezone u PLBI i treća vezana utakmica na kojoj je Ilić strijelac.

Praktično svih preostalih 85. minuta gledali smo izjednačenu borbu dvije ekipe, a najbolju šansu za goste imao je Gorzi koji je u prvom poluvremenu sjajno šutirao, Karačić je odbio loptu, a ona je pogodila prečku.

Vidjeli smo i po jednu spornu situaciju na obje strane. Oba puta bilo je kontakta sa protivnikom u šeesnaestercu, ali nije se oglasio sudija Miloš Gigović, niti je bilo reakcije iz VAR sobe.

Zanimljivo je da je ovo bila prva utakmica Radnika još od prvog kola u kojem Bijeljinci nisu uspjeli da postignu pogodak.

Zrinjski drži lidersku poziciju, a Radnik je u zoni ispadanja sa osam bodova koliko ima i posljednjeplasirani Velež, s tim da Mostarci imaju dvije utakmice manje.



