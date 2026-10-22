"Vidim iskru u momcima da napravimo nešto posebno ove sezone!" Zrinjski nakon mjesec dana pred domaćom publikom

Trener Mostaraca Simon Rožman najavio je na konferenciji za novinare predstojeći okršaj sa Radnikom (petak, 20.00).

Izvor: Screenshot

Predstojeće kolo Premijer lige BiH, 11. po redu, igraće se od petka do nedjelje. Otvoriće fa igrači Zrinjskog i Radnika, koji će snage odmjeriti sutra uveče u Mostaru.

Izabranici Simona Rožmana su nakon 12. septembra i poraza u Banjaluci u susretu sa Borcem (1:0) nanizali tri pobjede (Velež 2:0, Sloga 2:6, Čelik 0:3). Niz žele da nastave u okršaju sa Radnikom, koji je "živnuo" u posljednja dva kola, osvojivši četiri boda pred domaćom publikom u mečevima sa sarajevskim klubovima (Željezničar 3:1, Sarajevo 1:1).

Ujedno, biće ovo prva domaća utakmica za Zrinjski nakon više od mjesec dana, odnosno poslije pomenutog mostarskog derbija.

"Očekuje nas jedna izuzetno izazovna utakmica. Zašto izazovna? Zato što radimo sve više dobrih stvari na terenu, ali to moramo konstantno da ponavljamo. Praktično smo došli do tačke gdje sadržaj, mehanizme i način na koji želimo da igrami moramo da ponavljamo u kontinuitetu. To je moja velika želja – da po pitanju samog sadržaja igre budemo takmičari prije svega sami sa sobom. Sa druge strane, Radnik je jako dobro organizovana i vođena ekipa koja postiže mnogo golova i stvara dosta šansi. Praktično su na svakoj utakmici, osim u prvom kolu, postigli pogodak – kako kod kuće, tako i na gostovanjima. Očekuje nas dobar i kvalitetan sparing u smjeru u kojem želimo da idemo. Sigurno moramo da budemo na 100 posto svojih mogućnosti. Ponoviću, moj najveći izazov je da ponavljamo stvari koje smo već odradili jako dobro. Biće nam potrebna maksimalna fokusiranost. Vjerujem da ćemo, kao i uvijek, imati dobru podršku s tribina jer nam to mnogo znači. Naš osnovni cilj uvijek su tri boda", rekao je Rožman na konferenciji za novinare u najavi ovog susreta.

Bijeljinci su u ovom trenutku na pretposljednjem, devetom mjestu u prvenstvu BiH, koje im, kategoričan je Rožman, po kvalitetu ne pripada.

Izvor: Youtube/HŠK Zrinjski

"Zaslužili su mnogo više bodova, a nekoliko utakmica su izgubili u samim završnicama. Već smo se sreli dva puta s njima. Radi se o veoma ozbiljnoj ekipi s dobrom tranzicijom i kontinuiranim napadom. Imaju postulate na koje mogu da se oslone, ali mi smo s druge strane u ulozi favorita – kao i na svakoj utakmici, tako da to za nas nije ništa novo. Ne mislim da će biti teško pripremiti utakmicu. Mi smo ekipa koja je ove godine započela novu priču i u tom smislu smo još uvijek mladi – ne po godinama, već po samom nastanku tima. Koliko razgovaram sa igračima i koliko vidim, svi zajedno smo ambiciozna i 'gladna' ekipa. Postoji velika želja za dokazivanjem u svakoj sekundi i na svakom dijelu terena. Dosta toga smo unaprijedili, ali je još mnogo posla pred nama. Svaka naredna utakmica nam daje šansu da se dokažemo, pogotovo pred našim navijačima koji su se uželjeli utakmica na domaćem terenu. Treniramo da bismo pružili najbolju moguću predstavu."

Kako zaustaviti napadačku liniju Radnika, prije svega Danila Teodorovića, koji je među najboljim strijelcima lige sa osam golova?

"Ne bih otkrivao detalje naše pripreme. Imamo svoj način igre. Osnovna stvar u fudbalu jeste: kada imate loptu u svom posjedu i kontrolišete igru, teško primate gol. Pripremali smo se za njihovu tranziciju i individualne kvalitete u napadu. Ipak, najviše govorimo o sebi i situacijama na terenu koje radimo dobro, a koje treba dodatno da gradimo. Tamo gdje griješimo u pojedinim segmentima utakmice, analiziramo greške i pokušavamo da ih ispravimo na treningu. Momci su sjajni i moram da ih pohvalim. Vidim u njima iskru koja ih drži da ove sezone napravimo nešto posebno", riječi su Rožmana, koji je izuzetno zadovoljan startom sezone.

"Jednostavno želimo iz svakog pojedinca i iz kompletne ekipe da izvučemo maksimum. Želimo da unaprijedimo vrhunske stvari koje igrači već posjeduju, a mane smanjimo na minimum ili ih potpuno ispravimo. To je posao stručnog štaba. Za sada je sve u redu, ali sam dovoljno iskusan u ovom poslu da znam koliko faktora utiče na jednu dugu sezonu. Ovo je maraton. Zato ne letimo visoko, već zahtijevamo maksimalan pristup na svakom treningu i fokus na detalje", zaključio je Rožman.

PREMIJER LIGA BiH – 11. kolo

Petak (23. oktobar):

Zrinjski – Radnik (20.00)

Subota (24. oktobar):

Široki Brijeg – Čelik (16.00)

Sarajevo – Željezničar (19.46)

Nedjelja (25. oktobar):

Borac – Sloga Meridian (17.30)

Velež – BSK (20.00)

(mondo.ba, D. Šutvić)

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