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Ćuže postigao het-trik protiv Sloge i postao četvrti najbolji strijelac u istoriji Zrinjskog!

Ćuže postigao het-trik protiv Sloge i postao četvrti najbolji strijelac u istoriji Zrinjskog!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Mario Ćuže je pogocima protiv Sloge (2:6) napredovao na klupskoj vječnoj listi.

Mario Ćuže četvrti najbolji strijelac u istoriji Zrinjskog Izvor: HŠK Zrinjski

Zrinjski je deklasirao Slogu Meridian u Doboju (2:6) i vratio se na prvo mjesto na tabeli, uz dva boda prednosti u odnosu na drugoplasirani Borac.

Jučerašnji meč na Lukama obilježio je trostruki strijelac Mario Ćuže, koji je postigao prvi het-trik u dresu kluba iz Mostara. Istovremeno, zahvaljujući ovom podvigu, krilni napadač rođen u Metkoviću napredovao je na klupskoj vječnoj listi strijelaca!

Sada je na 42 pogotka, pa je preuzeo četvrto mjesto od Miloša Filipovića (40). Treću poziciju drži Mario Ivanković (56), drugoplasirani je Krešimir Kordić (75), dok je na čelu neprikosnoven Nemanja Bilbija, koji je tokom dva mandata u klubu postigao čak 204 gola!

Nekadašnji omladinac Dinama je u Zrinjski stigao u ljeto 2023. godine, na pozajmicu sa Maksimira. Po njenom isteku (jedna sezona, op.a.) ostao je u klubu do početka 2025. godine. Otišao je tada u južnokorejski Gangvon, u kojem je bio do septembra prošle godine, kada ga je Zrinjski doveo na pozajmicu koja je početkom ove sezone produžena.

Pomenuta 42 gola za Zrinjski postigao je na 163 utakmice. Po toj stavci je osmi na klupskoj vječnoj listi, a naredna meta je Ognjen Todorović, koji je za tim iz Mostara odigrao tri meča više.

Sa Zrinjskim je Ćuže do sada osvojio šest trofeja – tri u Kupu BiH, dva u prvenstvu i jedan u Superkupu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Mario Ćuže fudbal Premijer liga BiH HŠK Zrinjski

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