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Rožman nakon šest golova njegove ekipe: Bojao sam se ove utakmice zbog pauze...

Rožman nakon šest golova njegove ekipe: Bojao sam se ove utakmice zbog pauze...

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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"Nismo znali tačno gdje smo stali, odnosno na kojem smo nivou sad kada se opet počinju brojati bodovi", rekao je trener Zrinjskog poslije ubjedljivog trijumfa nad Slogom.

Simon Rožman izjava poslije meča Sloga Zrinjski Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri Zrinjskog ubjedljivom pobjedom 6:2 nad Slogom vratili su se na lidersku poziciju na tabeli Premijer lige BIH.

Dozvolili su „plemići“ Slogi jedan tračak nade kada je Havi Kueto sa dva brzinska gola smanjio na 3:2, ali Dobojlije nisu bile ni blizu preokreta.

Trener Zrinjskog Simon Rožman priznao je da se prije meča pribojavao duela na stadionu Luke.

"Svakako čestitke momcima na pobjedi. Jako visok rezultat, možda su gledaoci baš uživali. Što se nas tiče, bojao sam se ove utakmice, pogotovo zbog duge pauze i nekako nismo znali tačno gdje smo stali, odnosno na kojem smo nivou sad kada se opet počinju brojat bodovi. Imamo 3:0 i ne smijemo si dozvoliti da dobijemo nekako dva gola, da napravimo utakmicu opet neizvjesnu. Na kraju smo onda sa dobrim tranzicijama napravili visok rezultat. Al' kažem, evo danas osnovni cilj šta je bio, tri boda su u džepu i srećni smo", rekao je Rožman poslije utakmice.

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Tagovi

Simon Rožman HŠK Zrinjski Premijer liga BiH

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