Zrinjski dozvolio Slogi da se ponada, pa je demolirao na Lukama!

Sloga nakon 0:3 stigla na gol zaostatka protiv Zrinjskog, ali umjesto preokreta gledali smo potop ekipe Perice Ognjenovića.
Zrinjski se vratio na vrh tabele Premijer lige BIH ubjedljivim trijumfom 6:2 protiv Sloge.
Neizvjesnost na stadionu Luke u Doboju trajala je svega osam minuta, odnosno onaj kratki period nakon što je domaćin od 0:3 stigao do 2:3, ali se potom ekipa Perice Ognjenovića potpuno raspala.
Antonio Ilić i Nemanja Bilbija nastavili su interni "golgeterski okršaj“, a sada im se u vrhu strijelaca Premijer lige BIH pridružio i Marin Ćuže het-trikom.
žiako je malo nedostajalo da lider na tabeli sam sebi zagorča život na stadionu Luke u Doboju.
Zrinjski je poveo iz prve prave šanse, kada je Ivančić proigrao Antonija Ilića, a ovaj zabio svoj šesti gol u sezoni. Ivančić je bio asistent i kod drugog gola, bila je to lijepa akcija gostiju, koju lako završava Marin Ćuže.
Duel na Lukama bio je svojevrsni interni okršaj Antonija Ilića i Nemanje Bilbije, nakon pogotka novajlije u strijelce se upisao i kapiten Zrinjskog pogotkom za 3:0 i djelovalo je u 53. minutu da je sve gotovo.
Samo deset minuta kasnije prava drama i 3:2 na semaforu. U razmaku od dva minut,a u 61. i 63. pogodio je Havi Kueto, uz prelijepu solo akciju kroz šesnaesterac protivnika kod drugog pogotka.
Pomenuti „okršaj golgetera“ nastavio je Antonio Ilić pogotkom za 4:2 koji je definitivno i riješeno pitanje pobjednika. Sjajno se ubacio iza odbrane Sloge i iskoristio lošu reakciju golmana Pere Garsije te gurnuo loptu pored njega u praznu mrežu. I Ilić i Bilbija sada su na učinku od sedam postignutih golova, a ispred njih na top listi strijelaca Premijer lige BIH je Danilo Teodorović, koji danas nije pogađao mrežu u pobjedi Radnika nad Željezničarom 3:1.
Goleadu u Doboju nastavio je Ćuže koji je iskoristio ogroman prostor iza zadnje linije Sloge koja više nije imala šta da izgubi. Ćuže je rutinski riješio situaciju „jedan na jedan“ i tako se pobrinuo za „petardu“ u mreži domaćina – 5:2.
Čak ni to nije bio kraj! Gotovo preslikan pogodak Ćuže je postigao dva minuta prije kraja za het-trik i konačnih 6:2.
Nakon ovog trijumfa Zrinjski se vratio na lidersku poziciju na tabeli, sa dva gola više od drugoplasiranog Borca. Sloga je poslije trećeg vezanog poraza na samo bod od zone ispadanja.
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