Sloga dočekuje lidera, Ognjenović se nada lošem danu Zrinjskog: Da iskoristimo njihove mane!

"Moramo da budemo na najboljem nivou i da se nadamo njihovom lošem danu", iskren je trener Sloge Perica Ognjenović pred duel sa Zrinjskim.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Duelom Veleža i Širokog Brijega danas će biti nastavljeno takmičenje u Premijer ligi BiH poslije reprezentativne pauze, a ostali mečevi igraće se tokom vikenda.

Dobojska Sloga nakon dvadesetodnevne pauze na teren se vraća u nedjelju, kada će dočekati lidera na tabeli ekipu Zrinjskog.

U taboru Dobojlija svjesni su da će biti teško protiv lidera na tabeli koji je u dosadašnjem toku sezonu upisao sedam pobjeda i jedan poraz, onaj od Borca.

"Očekuje nas jedna jako zahtjevna i sigurno jedna od najtežih utakmica koju možemo imati u toku prvenstva protiv ekipe koja je prvoplasirana na tabeli. Sklop dobrih pojedinaca, dobre ekipe koja u svakom trenutku zna šta želja od igre, tako da ukoliko želimo da izvučemo pozitivan rezultat, sigurno moramo da budemo na najboljem nivou i da se jednostavno sve to nadamo nekom njihovom slabijem danu ili malo slabijoj predstavi i da izvučemo pozitivan rezultat. U svakom slučaju ne predajemo se, spremamo utakmicu kao protiv bilo kog protivnika. Potrudićemo se da njihove mane iskoristimo, da što kažu naše smanjimo na najmanji mogući nivo i to je jednostavno recept za bilo koju utakmicu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine", rekao je trener Sloge Perica Ognjenović.

Duel Sloge i Zrinjskog igra se na stadionu Luke u Doboju u nedjelju od 16 časova.