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Navijači Zrinjskog se sukobili s policijom u Zenici (VIDEO)

Navijači Zrinjskog se sukobili s policijom u Zenici (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Mostarski Zrinjski savladao je Čelik na "Bilinom poju" (0:3) pred oko 6.000 gledalaca, a utakmicu je obilježio i incident navijača "plemića", koji su se sukobili s policijom u prvom poluvremenu.

Navijači Zrinjskog se sukobili s policijom u Zenici Izvor: X/Sport bez cenzure

Incident se desio u 35. minutu, na dijelu stadiona na kojem su bile smještene pristalice mostarskog kluba, a šta je prethodilo sukobu za sada nije poznato, prenio je "Dnevni avaz".

Situacija se smirila nakon nekoliko minuta, a navijači mostarske ekipe su nastavili pružati podršku izabranicima Simona Rožmana.

Ključni detalj meča desio se u 36. minutu kada je igrač Čelika Faruk Gogić dobio drugi žuti karton, pa su Mostarci u nastavku iskoristili brojčanu prednost i pogocima Nemanje Bilbije (dva) i Antonija Ilića stigli do ubjedljive pobjede.

Zrinjski je novim trijumfom pobjegao drugoplasiranom Borcu iz Banjaluke na pet bodova razlike, uz utakmicu više.

(MONDO)

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Tagovi

HŠK Zrinjski Premijer liga BiH NK Čelik

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