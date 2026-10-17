Bojan Krulj: Najpravedniji ishod, Zoran Zekić: Stativa, prečka - to je naša sudbina ove godine

Radnik i Sarajevo podijelili bodove, pročitajte utiske trenera.

Izvor: Avaz.ba

U 10. kolu Premijer lige BiH Radnik i Sarajevo podijelili su bodove odigravši 1:1. I jedni i drugi imali su priliku da slave, ali su na kraju morali da se zadovolje bodom.

Trener Radnika Bojan Krulj istakao je da je upravo remi možda i najpravedniji ishod ovog susreta.

"Znali smo da svaki derbi protiv velikih ekipa mora da se odigra na ovaj način, da budemo disciplinovani i kompaktni. Prvo poluvrijeme mislim da smo bili čak i dominantniji. Što se tiče drugog poluvremena, uspjeli smo da povedemo, poništen gol nam je bio, nisam vidio situaciju da li je bio ofsajd ili nije, ali sigurno da je Sarajevo imalo posljednjih 20 minuta svoje ozbiljne šanse i mislim da je ovo možda i najpravedniji ishod meča. Čestitke ekipi Sarajeva na fer i korektnoj igri, a mojim momcima naravno još jednom skidam kapu jer daju sve od sebe i mislim da polako postajemo jedan dobar tim", istakao je Krulj.

Ništa lakše neće biti ni u narednoj utakmici jer Radnik očekuje duel sa Zrinjskim.

"Još jedan meč protiv ekipe koja posjeduje ozbiljan kvalitet. Spremamo se da pokušamo da budemo najbolja verzija sebe na tom meču, da se osvježimo i da napravimo dobar rezultat", poručio je trener Radnika.

Novi remi ne može zadovoljiti Zorana Zekića, trenera Sarajeva, čija ekipa je i danas promašila veliki broj prilika i propustila šansu da ostvari trijumf.

"Krenuli smo dobro, nakon toga smo gubili dosta drugih lopti, stajali smo preširoko, ali nismo imali problema prema nazad. Ipak, nismo toliko toga napravili ni prema naprijed. U drugom poluvremenu sa zamjenama smo bili dosta življi, okomitiji i onda nas kazne tako iz nekog faula, gdje se nismo postavili. Bacili smo sve onda u napad. Mislim da je možda trebalo da krenemo i prije. Dali smo zatim sjajan gol, prije toga stativa, nakon toga Elezijeva prečka sa tri metra... To je jednostavno naša sudbina ove godine. Stvaramo šanse, neće nas, ali jednom će se otvoriti. Bitno je da ovako dalje radimo. Ima stvarno detalja kojima se možemo radovati. Nije lagano, ali to je naš put", istakao je vidno razočarani Zekić, čija ekipa već šesti put ove sezone nije uspjela da slavi.

Sljedeće kolo donosi još jedan sarajevski "vječiti derbi". Zekić se nada da bi konačno u toj utakmici njegov tim mogao da proradi.

"Drago mi je da kao ekipa stvaramo šanse. S druge strane, bilo bi najljepše da se otvori na derbiju. Niko sretniji od mene, i od mojih igrača, i od navijača. Klub nam slavi 80 godina, moramo zaista biti jako fokusirani, posvećeni, pametni, jer jednostavno emocija će biti jako velika i moramo u tome naći veliki balans", poručio je trener Sarajeva.