Uzalud se "Maradona ukazao u Krupi"! Čavić donio BSK-u bod protiv Želje, Marčetić promašio preokret!

Vodio je Željezničar protiv BSK-a nakon sjajne solo akcije Rodriga Pilota, ali je umalo ostao bez ičega.

Izvor: Anis Sovsic/FK Zeljeznicar

Fudbaleri BSK-a i Željezničara remizirali su 1:1 u Krupi na Vrbasu u kojem smo gledali dva potpuno različita poluvremena.

Gosti sa Grbavice imali su tri boda u džepu nakon sjajne solo akcije Rodriga Pilota, ali su umalo ostali bez ičega. David Čavić izjednačio je iz penala, a Stefan Marčetić propustio priliku da donese "romantičarima sa Čaira" potpuni preokret.

U prvom poluvremenu pune ruke posla imao je Srđan Modić. Golman BSK-a morao je da brani udarce Šošića i Modića, a onda da spašava sve nakon jednog kornera i velike gužve. U međuvremenu je Boro Erić dva puta prijetio udarcima iz daljine, prvi put otišlo je to pored gola, a potom je Tarik Abdulahović morao da se potrudi da skine njegov udarac i odbije u korner.

U finišu prvog dijela konačno pogodak, nakon što se na stadionu u Krupi na Vrbasu „ukazao Dijego Maradona“. U stilu legendardnog Argentinca krenuo je Rodrigo Piloto sa svoje polovine, pobjegao čuvarima, ušao u šesnaesterac i matirao Modića za vođstvo gostiju 1:0.

U nastavku potpuno druga slika na terenu, a u glavnoj ulozi se našao David Čavić. Bivši igrač Borca koji ove sezone pruža sjajne partije u dresu BSK-a odlično je izveo slobodan udarac u 57. minutu, išlo je to u „rašlje“ ali je Abdulahović odbranio sjajnom intervencijom.

Čavić je u 71. minutu ponovo bio u šansi, ovog puta pogodio je prečku.

Samo četiri minute kasnije dosuđen je jedanaesterac za BSK. Aleksandar Subić je ubacio u sredinu, a nakon udarca jednog fudbalera BSK-a lopta je pogodila u ruku Jovanovića i dosuđen je penal koji je u pogodak rutinski pretvorio Čavić.

Željezničar se u Sarajevo vraća sa bodom, ali umalo da ostane bez ičega. „Najzaslužniji“ za to je mladi napadač domaćih Stefan Marčetić koji je propustio dvije stopostotne šanse da donese potpuni preokret.

rvo je dobio dobar centaršut ali nije uspio da najbolje šutira glavom neometan sa nekih sedam metara. Samo par minuta kasnije našao se iza odbrane Željezničara, ali je njegov šut iz neposredne blizine odbranio Abdulahović.

Željezničar je tako nastavio niz bez pobjede, u posljednja četiri meča upisali su tri meča upisali su tri remija i poraz, te sada sa 13 bodova zauzimaju peto mjesto na tabeli. Isti učinak na posljednja četiri meča ostvario je i BSK, ali Banjalučani imaju devet bodova, odnosno samo bod više od Veleža i dva od Radnika, odnosno ekipa koje su u zoni ispadanja i koje imaju utakmicu manje od Banjalučana.



