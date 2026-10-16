logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Perica Ognjenović nakon novog poraza Sloge: "Moramo da nađemo izlaz iz apatije"

Perica Ognjenović nakon novog poraza Sloge: "Moramo da nađemo izlaz iz apatije"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbaleri Sloge upisali su i četvrti vezani neuspjeh u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Perica Ognjenović Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Dobojski tim doživio je novi poraz kod kuće i to od Širokog Brijega na otvaranju 10. kola (0:1).

Poslije poraza od tri vodeće ekipe šampionata BiH - Borca (1:2), Sarajeva (0:2) i Zrinjskog (2:6), izabranici Perice Ognjenovića su u petak uveče na "Lukama" položili oružje i protiv Širokobriježana.

"Ništa, želio bih da čestitam ekipi Širokog Brijega na zasluženoj pobjedi. Mislim da su danas bili bolji rival. Jednostavno, neke stvari nam uopšte ne funkcionišu u igri i moramo da tražimo rješenja, da probamo da nađemo izlaz iz, da kažem, te apatije koja nam se dešava u igri. Tako da, jednostavno, danas jednostavno nismo zaslužili pobjedu i to je to", rekao je Ognjenović za "Arenu sport".

Njegov kolega s hercegovačke klupe Marijo Tot naglasio je da je u Doboju slavila bolja ekipa.

"Iako je Sloga dobra ekipa sastavljena od zanimljivih španskih fudbalera, danas smo dobro odradili sve one zadatke koje smo postavili pred tim. Dobro smo skenirali sve njihove dobre strane, naravno. Sve smo to i odradili na najbolji mogući način, pridržavali se toga i na kraju, čini mi se, vrlo zasluženo pobijedili", istakao je Tot.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Sloga Doboj Perica Ognjenović NK Široki Brijeg Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC