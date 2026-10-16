Perica Ognjenović nakon novog poraza Sloge: "Moramo da nađemo izlaz iz apatije"

Fudbaleri Sloge upisali su i četvrti vezani neuspjeh u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Dobojski tim doživio je novi poraz kod kuće i to od Širokog Brijega na otvaranju 10. kola (0:1).

Poslije poraza od tri vodeće ekipe šampionata BiH - Borca (1:2), Sarajeva (0:2) i Zrinjskog (2:6), izabranici Perice Ognjenovića su u petak uveče na "Lukama" položili oružje i protiv Širokobriježana.

"Ništa, želio bih da čestitam ekipi Širokog Brijega na zasluženoj pobjedi. Mislim da su danas bili bolji rival. Jednostavno, neke stvari nam uopšte ne funkcionišu u igri i moramo da tražimo rješenja, da probamo da nađemo izlaz iz, da kažem, te apatije koja nam se dešava u igri. Tako da, jednostavno, danas jednostavno nismo zaslužili pobjedu i to je to", rekao je Ognjenović za "Arenu sport".

Njegov kolega s hercegovačke klupe Marijo Tot naglasio je da je u Doboju slavila bolja ekipa.

"Iako je Sloga dobra ekipa sastavljena od zanimljivih španskih fudbalera, danas smo dobro odradili sve one zadatke koje smo postavili pred tim. Dobro smo skenirali sve njihove dobre strane, naravno. Sve smo to i odradili na najbolji mogući način, pridržavali se toga i na kraju, čini mi se, vrlo zasluženo pobijedili", istakao je Tot.

(MONDO)