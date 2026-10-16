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Odgođena utakmica između Veleža i Borca u Mostaru

Odgođena utakmica između Veleža i Borca u Mostaru

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Odlukom Komiteta za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine odgođena je utakmica 10. kola Premijer lige BiH između Veleža i banjalučkog Borca.

Odgođena utakmica između Veleža i Borca u Mostaru Izvor: Facebook/FK Velež Mostar

"Arena sport" prenosi da je duel koji je prethodno bio zakazan za nedjelju (18. oktobar) u 17:30 sati, na stadionu "Rođeni" definitivno odgođen.

Odluka je donesena nakon pismene molbe Borca za promjenu termina, a nakon što su se pojavili stomačni problemi kod sedmorice prvotimaca banjalučke ekipe.

Novi termin susreta biće određen naknadno, navodi su u odluci Komiteta za takmičenje FS BiH.

(MONDO)

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FK Borac FK Velež Premijer liga BiH

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