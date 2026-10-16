Odgođena utakmica između Veleža i Borca u Mostaru

Odlukom Komiteta za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine odgođena je utakmica 10. kola Premijer lige BiH između Veleža i banjalučkog Borca.

Izvor: Facebook/FK Velež Mostar

"Arena sport" prenosi da je duel koji je prethodno bio zakazan za nedjelju (18. oktobar) u 17:30 sati, na stadionu "Rođeni" definitivno odgođen.

Odluka je donesena nakon pismene molbe Borca za promjenu termina, a nakon što su se pojavili stomačni problemi kod sedmorice prvotimaca banjalučke ekipe.

Novi termin susreta biće određen naknadno, navodi su u odluci Komiteta za takmičenje FS BiH.

(MONDO)