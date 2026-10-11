Bez golova u derbiju Čelika i Sarajeva: Pogibeljni startovi i kiša žutih kartona na "Bilinom polju"

Nije bilo pogodaka u derbi susretu devetog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine između Čelika i Sarajeva.

Izvor: Avaz.ba

Poslije sedam godina, Čelik je u nedjelju uveče ugostio Sarajevo i uspio da sačuva "nulu".

ČELIK - SARAJEVO 0:0

Izabranici Zorana Zekića bili su dosta bolji na "Bilinom polju", dominirali su u svim segmentima fudbalske igre, stvarali i promašivali prilike, ali nisu uspjeli da pogode mrežu zeničke ekipe, koja je nesumnjivo mnogo zadovoljnija podjelom bodova po svemu prikazanom u nedjelju uveče u Zenici.

Odličnu priliku iz kategorije stopostotnih propustio je Leo Mikić u 34. minutu nakon dodavanja Agona Elezija, ali je njegov udarac sa 10-ak metara odbranio golman Zeničana Arman Šutković.

A još bolju u 45. minutu propustio je Frensis Kjereme, kada je neometan sa sedam-osam metara šutirao visoko iznad prečke!

Imali su domaći u trećem minutu nadoknade prvog dijela opasan prodor i centaršut Dževada Sijamije, koji je bez većih problema ukrotio golman Sarajeva Ivan Banić.

I početkom nastavka "bordo" fudbaleri su nastavili s praksom iz prvog dijela s obzirom da je Karabaljo u 49. minutu promašio novu stopostotnu šansu, mogao je i Elezi u 75. minutu da dovede goste do prednosti i vjerovatnog trijumfa ali je sa ivice kaznenog prostora šutirao tik pored stative.

Utakmica je bila prilično naelektrisana, dosta posla imao je sudija iz Bugojna Armin Kukić, koji je zbog žestokih startova podijelio pet žutih kartona, trojici igrača Sarajeva (Ivan Šarić, Selmir Pidro i Amar Beganović) i dvojici fudbalera Čelika (Halid Šabanović i Anes Mašić).

Mogao je bugojanski arbitar mirne duše podijeliti i nekoliko crvenih kartona poslije pogibeljnih startova primjerice Faruka Gogića iz Čelika ili Mašiću pokazati drugi žuti karton, ali im je progledao kroz prste. Uostalom nijednom se nisu oglasile ni njegove kolege u VAR sobi.

Gosti sa "Koševa" su dominirali u Zenici o čemu najbolje svjedoči i statistika - 16 udaraca prema golu Čelika, dva u okvir, 13 kornera i 60 % posjed lopte u odnosu na izabranike Bojana Regoje, koji su uputili četiri udarca ka sarajevskom golu, ali nijedan u okvir.

Čelik: Šutković, Gogić, Horić, Hrvanović, Mohedano, Mašić, Omić, Šabanović, Šarkić, Sijamija, Smajlović. Trener: Bojan Regoje

Sarajevo: Banić, Beganović, Karabaljo, Dajčer, Elezi, Ignatkov, Ivanišević, Kjereme, Mikić, Pidro, Šarić. Trener: Zoran Zekić

REZULTATI 9. KOLO

Radnik - Željezničar 3:1 (0:1)

/Bradonjić 48, 86, Karamarko autogol 64 - Stevanović autogol 15

Sloga - Zrinjski 2:6 (0:2)

/Kueto 61, 63 - Ilić 27, 71, Ćuže 40, 82, 89, Bilbija 53/

Čelik - Sarajevo 0:0

Subota

Borac - BSK 2:0 (0:0)

/Juričić 54, Deket 78/

Petak

Velež Široki Brijeg 0:0







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(MONDO)