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David Muslera "okrivio" fudbalere Željezničara za poraz u Bijeljini: "Dao sam im jasne zadatke, ali oni igraju"

David Muslera "okrivio" fudbalere Željezničara za poraz u Bijeljini: "Dao sam im jasne zadatke, ali oni igraju"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbaleri Željezničara doživjeli su neugodan poraz na gostovanju u Bijeljini, gdje je domaći Radnik slavio nakon velikog preokreta rezultatom 3:1.

David Muslera Izvor: Promo/FK Željezničar Sarajevo

Šef stručnog štaba sarajevskih plavih David Muslera bio je veoma razočaran igrom u drugom poluvremenu meča devetog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine u kojem su gosti primili tri gola.

"Ušli smo dobro u utakmicu i prvih dvadesetak minuta izgledali onako kako smo se dogovorili. Međutim, čim smo stigli do vođstva, neshvatljivo smo prepustili kontrolu protivniku. Na pauzi sam jasno skrenuo pažnju igračima da ne smijemo gubiti loptu i olako je prepuštati rivalu, a onda u uvodnim minutima nastavka primimo gol", rekao je španski trener za "Moju TV".

Španac ni u jednom momentu nije preuzeo odgovornost, već je "optužio" igrače za poraz.

"Kao trener im dam sva uputstva i jasne zadatke šta treba raditi, ali na kraju dana oni su ti koji izlaze na teren i igraju. Veoma sam razočaran jer tačno znamo šta moramo raditi, a ishod na kraju bude ovakav", dodao je Muslera.

(MONDO)

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Tagovi

FK Radnik Bijeljina FK Željezničar Premijer liga BiH David Muslera Rodrigez

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