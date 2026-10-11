logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Radnik "okrenuo" Želju za prvu pobjedu u sezoni: Briljirao Mohamed Gorzi, postignuta i dva autogola u Bijeljini!

Radnik "okrenuo" Želju za prvu pobjedu u sezoni: Briljirao Mohamed Gorzi, postignuta i dva autogola u Bijeljini!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbaleri Radnika zabilježili su prvu pobjedu u sezoni u Premijer ligi Bosne i Hercegovine i to nad Željezničarom nakon preokreta iz "dvojke u keca".

Radnik Željezničar Premijer liga BiH Izvor: Facebook/FK Željezničar/Anis Sovsic

Radnik je prvi trijumf u sezoni upisao tek u devetom kolu!

Izabranici Bojana Krulja su u nedjeljnom meču savladali Željezničar nakon preokreta.

RADNIK - ŽELJEZNIČAR 3:1 (0:1)

Gosti sa "Grbavice" su na bijeljinskom Gradskom stadionu prvi stigli do prednosti u 15. minutu kada je Miladin Stevanović pogodio vlastitu mrežu. Ante Kuliš je šutirao, lopta se od golmana Dušana Markovića odbila do Stevanovića i završila u golu - 0:1.

Sedam minuta kasnije, Radnik je imao priliku da stigne do izjednačenja, ali je golman Želje Tarik Abdulahović odbranio udarac Danila Teodorovića.

Početkom drugog poluvremena, semberska ekipa je poravnala rezultat! Francuski internacionalac Mohamed Gorzi je prošao po desnoj strani i uputio povratnu loptu koju je Vladimir Bradonjić smjestio u mrežu sarajevskog tima - 1:1.

Gorzi je bio kreator i preokreta u 56. minutu kada je odlično centrirao a Marin Karamarko u namjeri da otkloni opasnost postigao vrlo efektan autogol - 2:1.

Mogli su Semberci i do trećeg gola minut kasnije ponovo nakon akcije Gorzija, ali je šut Teodorovića petom za malo prošao pored stative Željinog gola.

Tačku na prvi trijumf kreirao je opet Gorzi koji je poslije solo akcije u 86. minutu pogodio prečku, a odbijenu loptu u Željinu mrežu pospremio Bradonjić - 3:1.

Bio je ovo treći neuspjeh sarajevskih plavih, koji u aktuelnoj sezoni imaju po tri pobjede, remija i sada poraza.

REZULTATI 9. KOLO

Radnik - Željezničar 3:1 (0:1)
/Bradonjić 48, 86, Karamarko autogol 64 - Stevanović autogol 15

Sloga - Zrinjski (16.00)

Čelik - Sarajevo (18.30)

Subota
Borac - BSK 2:0 (0:0)
/Juričić 54, Deket 78/

Petak
Velež Široki Brijeg 0:0



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Radnik Bijeljina FK Željezničar Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC