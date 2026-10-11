Radnik "okrenuo" Želju za prvu pobjedu u sezoni: Briljirao Mohamed Gorzi, postignuta i dva autogola u Bijeljini!

Fudbaleri Radnika zabilježili su prvu pobjedu u sezoni u Premijer ligi Bosne i Hercegovine i to nad Željezničarom nakon preokreta iz "dvojke u keca".

Izvor: Facebook/FK Željezničar/Anis Sovsic

Radnik je prvi trijumf u sezoni upisao tek u devetom kolu!

Izabranici Bojana Krulja su u nedjeljnom meču savladali Željezničar nakon preokreta.

RADNIK - ŽELJEZNIČAR 3:1 (0:1)

Gosti sa "Grbavice" su na bijeljinskom Gradskom stadionu prvi stigli do prednosti u 15. minutu kada je Miladin Stevanović pogodio vlastitu mrežu. Ante Kuliš je šutirao, lopta se od golmana Dušana Markovića odbila do Stevanovića i završila u golu - 0:1.

Sedam minuta kasnije, Radnik je imao priliku da stigne do izjednačenja, ali je golman Želje Tarik Abdulahović odbranio udarac Danila Teodorovića.

Početkom drugog poluvremena, semberska ekipa je poravnala rezultat! Francuski internacionalac Mohamed Gorzi je prošao po desnoj strani i uputio povratnu loptu koju je Vladimir Bradonjić smjestio u mrežu sarajevskog tima - 1:1.

Gorzi je bio kreator i preokreta u 56. minutu kada je odlično centrirao a Marin Karamarko u namjeri da otkloni opasnost postigao vrlo efektan autogol - 2:1.

Mogli su Semberci i do trećeg gola minut kasnije ponovo nakon akcije Gorzija, ali je šut Teodorovića petom za malo prošao pored stative Željinog gola.

Tačku na prvi trijumf kreirao je opet Gorzi koji je poslije solo akcije u 86. minutu pogodio prečku, a odbijenu loptu u Željinu mrežu pospremio Bradonjić - 3:1.

Bio je ovo treći neuspjeh sarajevskih plavih, koji u aktuelnoj sezoni imaju po tri pobjede, remija i sada poraza.

REZULTATI 9. KOLO

Radnik - Željezničar 3:1 (0:1)

/Bradonjić 48, 86, Karamarko autogol 64 - Stevanović autogol 15

Sloga - Zrinjski (16.00)

Čelik - Sarajevo (18.30)

Subota

Borac - BSK 2:0 (0:0)

/Juričić 54, Deket 78/

Petak

Velež Široki Brijeg 0:0







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(MONDO)