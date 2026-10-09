Čekali fudbal 20 dana, pa dobili "nulu" – remi Veleža i Širokog u Mostaru!

Velež i Široki Brijeg remizirali u premijernom meču 9. kola Premijer lige BIH.

Izvor: Promo/NK Široki Brijeg

Poslije tri sedmice pauze nastavljeno je takmičenje u Premijer ligi BIH duelom Veleža i Širokog Brijega koji teško da može zadovolji ljubitelje fudbala.

Umjesto golova i uzbuđenja malobrojna publika na stadionu "Rođeni" u Mostaru, ali i ona pored TV ekrana vidjela je "mršavi" remi bez ijednog pogotka – 0:0.

Golmani Ribić i Puljić bili su na visini zadatka i uspješno rješavali ne pretjerano česte pokušaje protivnika, ali ne i njihovi saigrači.

Istini za volju, vidjeli smo dvije stative, prvu je pogodio Salčin u 22. minutu, a drugu Stojanović početkom drugog poluvremena i to su bile praktično najbolje šanse na ovom duelu.

Kako je on odmicao rovovska borba na sredini terena se rasplamsavala, a startovi približavali granici žutog kartona. U finišu utakmice gosti iz Širokog Brijega tražili su jedanaesterac nakon što je Virgili pao u šesnaestercu, ali sudija Mirza Kazlagić nije se oglasio, kao ni VAR soba.

Obje ekipe na kraju su izvukle po bod, ali utisak je da su i jedni i drugi više izgubili nego dobili na ovom meču. Velež je ostao u zoni ispadanja sa osam bodova koliko imaju i BSK i Čelik dvije ekipe koje imaju po utakmicu manje. S druge strane Široki je seriju baz pobjede produžio na šeset mečeva.



