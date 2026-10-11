Trener Radnika zadovoljan preokretom nad Željom: "Zaslužili smo prvi trijumf i ranije, a bićemo pravi i protiv Sarajeva"

Fudbaleri Radnika zabilježili su prvu pobjedu u sezoni u Premijer ligi Bosne i Hercegovine i to nad Željezničarom nakon preokreta iz "dvojke u keca".

Izvor: Facebook/FK Radnik Bijeljina

Izabranici Bojana Krulja su u nedjeljnom meču devetog kola savladali Željezničar nakon preokreta u drugom dijelu i to pogocima dvostrukog strijelca Vladimira Bradonjića i autogolom Marina Karamarka nakon što je prvi dio okončan vođstvom sarajevske ekipe za koji se postarao autogol Miladina Stevanovića.

Trener Bijeljinaca nije krio zadovoljstvo nakon prve pobjede iako je mišljenja da su prvi trijumf zaslužili i mnogo ranije.

"Čestitao bih prije svega mojim momcima, ovo su zaslužili mnogo ranije svojim odnosom, treningom i zalaganjem. Dobro smo radili u protekle tri sedmice. Imali smo peh da primimo gol i bilo je jako teško vratiti se na ovakvom terenu, ali nismo odustajali od svoje ideje", poručio je šef stručnog štaba Radnika za "Moju TV".

Krulj je posebno istakao zajedništvo unutar ekipe i doprinos igrača s klupe u nastavku poput Bradonjića.

"Pohvalio bih sve igrače s klupe - i one koji su ušli i one koji nisu, svi su disali kao jedan. Na osnovu svega prikazanog, mislim da smo potpuno zaslužili pobjedu. Čestitke i ekipi Željezničara na fer i korektnoj igri te im želim sve najbolje u nastavku sezone".

Semberce već u narednom 10. kolu Premijer lige BiH očekuje i domaća utakmica protiv drugog sarajevskog kluba.

"Rastemo iz dana u dan i trudimo se da budemo sve bolji. Sarajevo je utakmica i izazov sam po sebi, ali vjerujem da ćemo biti pravi kao i danas i nadam se najboljem", zaključio je Krulj.

(MONDO)

