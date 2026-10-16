Četvrti uzastopni poraz Sloge: Široki Brijeg prekinuo crnu seriju u Doboju

Fudbaleri Sloge upisali su i četvrti vezani neuspjeh u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Izvor: FK Sloga Doboj

Dobojski tim doživio je novi poraz kod kuće i to od Širokog Brijega na otvaranju 10. kola.

SLOGA - ŠIROKI BRIJEG 0:1 (0:0)

Poslije poraza od tri vodeće ekipe šampionata BiH - Borca (1:2), Sarajeva (0:2) i Zrinjskog (2:6), izabranici Perice Ognjenovića su u petak uveče na "Lukama" položili oružje i protiv Širokobriježana, koji su tako prekinuli crnu seriju od čak šest mečeva bez pobjede.

U prvih 45 minuta nije viđeno baš mnogo dobrog fudbala u Doboju.

Najbolju šansu u prvom poluvremenu propustili su gosti sa "Pecare", tačnije u 38. minutu kada se David Fernandes Virhili sam našao ispred golmana Sloge Perea Garsije, koji je sjajno reagovao i odbranio njegov udarac.

Čuvar mreže Širokobriježana Ivan Puljić uzvratio je dva minuta kasnije odličnom intervencijom kada je spriječio vođstvo Dobojlija poslije šuta Tonija Jovića.

Na samom početku drugog poluvremena, Široki Brijeg je stigao do prednosti i kako se na kraju ispostavilo novog trijumfa, trećeg u aktuelnoj sezoni.

Ivan Krstanović je prošao po lijevoj strani i centrirao, lopta je prošla kroz peterac, a na drugoj stativi se našao Marko Matić i pospremio je u mrežu dobojske ekipe - 0:1.

Do kraja su fudbaleri Slogu pokušavali barem da stignu do izjednačenja, a najbolju šansu propustio je Veselinović u 85. minutu kad je šutirao sa ivice kaznenog prostora, a golman gostiju izbacio loptu u korner.

Parovi 10. kola Premijer lige BiH

Petak

Sloga - Široki Brijeg 0:1 (0:0)

/Matić 46/

Subota

BSK - Željezničar (13.00)

Radnik - Sarajevo (16.00)

Nedjelja

Velež - Borac (odgođeno)

Čelik - Zrinjski (20.00)







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(MONDO)