Radnik u finišu ispustio prednost: Bijeljinci vodili protiv Sarajeva, pa jedva izvukli bod

Bez pobjede osam utakmica u Premijer ligi BiH, a u posljednja dva meča protiv sarajevskih rivala četiri bodova.

Izvor: Avaz.ba

U prvih osam prvenstvenih mečeva Radnik iz Bijeljine osvojio je samo četiri boda (četiri remija i isto toliko poraza), a onda je u posljednja dva susreta "uzeo" isto toliko. Nakon pobjede protiv Željezničara prošlog vikenda, danas je protiv Sarajeva osvojen bod, iako su do trijumfa mogli i jedni i drugi.

Vodeći gol za Bijeljince postigao je Mohamed Gorzi, dok je bod gostima u samom finišu donio Bartol Barišić.

RADNIK - SARAJEVO 1:1 (0:0)

/Gorzi 58 - Barišić 88/

U prvih 45 minuta nije bilo golova. Gosti su imali blagu terensku inicijativu, posjed, ali bila je to jalova igra koja nije donijela golove pa se mreže nisu tresle u prvom poluvremenu.

Na isteku sata igre domaćin je lijepu akciju krunisao sjajnim golom Gorzija i stigao do vođstva. Samo nekoliko trenutaka kasnije ponovo se zatresla mreža Sarajlija, ali je signaliziran ofsajd, pa je gol Atifa Konatea poništen.

I nakon vođstva konkretniji na terenu bili su izabranici Bojana Krulja, a tek u finišu probudili su se "bordo" fudbaleri. Veliku šansu Sarajlije su imale u 80. minutu, kada je Mihael Kuprešak pogodio stativu. Nedugo zatim pokušao je i Agon Elezi, ali je Dušan Marković bio siguran na golu Radnika.

Ipak, sve ovo kao da je bilo najava izjednačujućeg gola koji je stigao u 88. minutu. Sjajnu akciju gostiju u gol je pretvorio Bartol Barišić.

Priliku za potpuni preokret imao je Elezi u drugom minutu nadoknade, ali se ponovo ispriječio okvir gola - prečka je ovaj put bila saveznik Radnika, pa je ostalo 1:1.

Izabranici Bojana očigledno su proradili u posljednjih 180 minuta sezone, gdje su upisali četiri boda i premijerligaški "fenjer" uručili Veležu, koji ima isti broj bodova, ali lošiju gol-razliku. S druge strane, Sarajevo i dalje "štuca", zabilježen je novi kiks u Premijer ligi BiH, pa je zaostatak za vodećim dvojcem popriličan nakon samo deset odigranih kola, s tim da i Zrinjski i Borac imaju odigran meč manje.

RADNIK: D. Marković, Mejapija, Črnko (77. Šukilović), Klenpić (85. Dimitrić), A. Marković (85. Bonen), Karjašević, Bradonjić (52. Konate), Ćosić, Teodorović (85. Cvetićanin), Stevanović, Gorzi. Trener: Bojan Krulj.

D. Marković, Mejapija, Črnko (77. Šukilović), Klenpić (85. Dimitrić), A. Marković (85. Bonen), Karjašević, Bradonjić (52. Konate), Ćosić, Teodorović (85. Cvetićanin), Stevanović, Gorzi. Bojan Krulj. SARAJEVO: Banić, Šarić (80. Živković), Mikić (46. Kjereme), Glogovac, Hujber, Karabaljo (73. Barišić), Elezi, Dajčer, Ignatkov (64. Telalović), Cimirot (46. Galešić), Kuprešak. Trener: Zoran Zekić.

PREMIJER LIGA BIH - 10. KOLO:

BSK - Željezničar 1:1 (0:1)

/Čavić 77 pen - Piloto 43/

(0:1) /Čavić 77 pen - Piloto 43/ Radnik - Sarajevo 1:1 (0:0)

/Gorzi 58 - Barišić 88/

Odigrano u petak:

Nedjelja:

Čelik - Zrinjski (20.00)

Odgođeno:

Velež - Borac



