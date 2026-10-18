Zrinjski lako trijumfovao u Zenici: Mostarci se "takmiče" ko će biti bolji strijelac!

Zrinjski je u Zenici trijumfovao nad Čelikom (0:3) i odmakao Borcu na pet bodova, uz meč više. Dvostruki strijelac je bio Nemanja Bilbija, koji ima već 9 golova u sezoni, dok je jedan postigao Antonio Ilić, koji je trenutno na 8.

Izvor: HŠK Zrinjski

Zrinjski je prilično lako upisao devetu pobjedu u sezoni i učvrstio se na prvom mjestu premijerligaške tabele.

Tim Simona Rožmana je na Bilinom polju, u okviru 10. kola, upisao pobjedu protiv Čelika (0:2) i pet koraka odmakao Borcu, koji je ranije odgodio svoj meč ove runde protiv Veleža.

Možda i presudan momenat ovog susreta dogodio se u 37. minutu, kada je Čelik ostao sa desetoricom na terenu. Faruk Gogić je za samo četiri minuta dva puta "požutio", pa je morao da napusti teren. I sa igračem manje ekipa kojom kao trener komanduje Bojan Regoje je u prvom dijelu stvorila najbolju priliku do tada. Bivši igrač Zrinjskog Aldin Hrvanović je glavom šutirao nakon jednog centaršuta, golman Mostaraca Goran Karačić je već bio savladan, ali je lopta prohujala tik pored stative.

Ipak, u 57. minutu je gostujući tim krunisao brojčanu prednost. Mario Ćuže je ubacio loptu sa desne strane, a Nemanja Bilbija glavom sa metar-dva poslao loptu iza gol-linije. Bio je to osmi gol kapitena Zrinjskog u Premijer ligi BiH od početka sezone.

Deveti je uslijedio u nadoknadi drugog poluvremena, nakon proigravanja Antonija Ilića, koji je u međuvremenu i sam zatresao mrežu. Učinio je to u 64. minutu, pa je tako bivši član drugog tima Šturma stigao do brojke od osam golova u ovoj takmičarskoj godini.

Sljedećeg vikenda Zrinjski će pred domaćom publikom ukrstiti koplja sa Radnikom, nakon čega slijedi gostovanje Laktašima na startu takmičenja u Kupu BiH, u kojem tim Simona Rožmana brani trofej.

Pred Čelikom je gostovanje Širokom Brijegu, nakon kojeg će biti gost Proletera iz Dvorova, takođe na otvaranju bh. kup-takmičenja.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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