Zoran Zekić nakon maratonskog sarajevskog derbija: Taman uđeš u ritam - pauza, ali bitna je pobjeda za 80. rođendan

U sjenci velikog jubileja, 80. rođendana Sarajeva, na stadionu „Asim Ferhatović Hase“ odigran je maratonski 161. derbi u kojem je bordo tim slavio protiv gradskog rivala Željezničara rezultatom 2:0.

Izvor: Avaz.ba

Utakmicu su u velikoj mjeri obilježili brojni i dugotrajni prekidi uzrokovani masovnim bakljadama navijača oba tabora, zbog čega je susret trajao čak 25 minuta duže od predviđenog vremena, dok su se igrači u više navrata borili s padom ritma i gustim dimom.

Ipak, slavlje je pripalo bordo timu, čiji trener Zoran Zekić nije krio zadovoljstvo ostvarenim trijumfom u ovako zahtjevnim okolnostima.

"Zaista onako dosta prekida, dosta rastrgana utakmica. Taman uđeš u ritam, pa pauza... Ali evo, ono što je bilo fudbala, mislim da smo bili apsolutno dominantni, da smo težili igri, da smo stvorili opet veliki broj šansi. Hvala Bogu, pogodili smo dva puta i čestitao bih svojim igračima, čestitao bih i navijačima na ovoj velikoj godišnjici kluba i svim ljudima u klubu. Tako da, evo, idemo dalje, malo ćemo se poveseliti, u utorak je već Kup BiH i ide život dalje", izjavio je Zekić za "Arenu Sport".

Trener Sarajeva se osvrnuo i na pritisak koji je nosila važnost utakmice, ali i na vremenske neprilike.

"Zabili smo dva gola, iako zaista smo imali pregršt šansi. Sad se jako teško sjetiti u ovoj maratonskoj utakmici, ona je trajala ne znam ni ja koliko dugo... Ali jako sam zadovoljan kako je ekipa podnijela ovaj pritisak i jednostavno svi smo jako, žarko željeli priuštiti našim navijačima pobjedu za rođendan. Uspjeli smo i sva sreća u tome. Ja bih prije svega čestitao ljudima koji održavaju ovaj teren, bio je zaista fantastičan uprkos strahovitoj kiši. Znali smo da će biti prekida, mada nisam znao da će ih biti ovoliko. Hvala Bogu, nadam se da su svi ljudi živi i zdravi, da se niko neće prehladiti i nek naši navijači uživaju danas".

Izvor: Avaz.ba

Sa druge strane, u taboru Željezničara razumljivo potpuno drugačije raspoloženje, pa je trener David Muslera kratko analizirao uzroke poraza.

"Prvi gol je pao nakon odbijene lopte, a drugi gol je došao nakon greške pri izvođenju kornera i doživjeli smo nokaut. Tako da sada moramo nastaviti da se borimo, da idemo dalje, pa ćemo vidjeti na kraju", rekao je španski stručnjak.

Sarajevo je pobjedom proslavilo 80. rođendan pred svojim navijačima, a oba tima neće imati mnogo vremena da se raduju ili tuguju jer ih već na početku sljedeće sedmice čekaju mečevi u Kupu BiH. Bordo tim u utorak gostuje u Tomislav Gradu, dok će Željo dan kasnije igrati protiv Slobode u Tuzli.

Vidi opis Zoran Zekić nakon maratonskog sarajevskog derbija: Taman uđeš u ritam - pauza, ali bitna je pobjeda za 80. rođendan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Avaz.ba Br. slika: 16 16 / 16

(MONDO)