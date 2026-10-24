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Sarajevo - Željezničar uživo: Golman plavih zasad najbolji akter sarajevskog derbija 0
Sarajevo Željezničar Premijer liga BiH uživo prenos livestream Arena Sport
Sarajevo Željezničar Premijer liga BiH uživo prenos livestream Arena Sport
0

Sarajevo - Željezničar uživo: Golman plavih zasad najbolji akter sarajevskog derbija

Stadion „Asim Ferhatović Hase“ domaćin je novog 161. sarajevskog derbija između Sarajeva i Željezničara, koji će imati izuzetnu slavljeničku notu - bordo tim slavi 80. rođendan, zbog čega meč počinje u simbolično vrijeme od 19:46 sati, u čast godine osnivanja.

Sarajevski derbi uvijek je izuzetno važan bez obzira na stanje na tabeli, ali ovaj subotnji u okviru 11. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine je i bitniji s obzirom da klub sa "Koševa" slavi 80. rođendan, što je u najavi apostrofirao trener Sarajeva Zoran Zekić.

"Velika godišnjica našeg kluba poklapa se s derbijem. Imamo veliku obavezu, ali i veliku čast. U svemu tome trebamo pronaći zadovoljstvo i radost igranja fudbala. Dužni smo i sami sebi i navijačima, moramo pronaći balans, biti energični, pametni i koncentrisani. Ovaj derbi se igra zbog navijača i oni sigurno očekuju apsolutni maksimum, bez ikakvog alibija", rekao je Zekić.

Njegov kolega s klupe Želje David Muslera uz veliko poštovanje protivniku, očekuje da plavi pokvare 80. rođendan gradskom rivalu.

"Ovo je najveća utakmica u BiH. Znamo šta derbi nosi, pripremali smo se maksimalno fokusirano i naš cilj je jasan - želimo odigrati hrabro, boriti se za bodove i obradovati naše navijače koji će nam ponovo biti ogroman vjetar u leđa", istakao je španski trener.

Amin Efendić još nikako u karijeri nije sudio ni Sarajevu ni Željezničaru, a sada mu je pripala čast da bude glavni arbitar derbija.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
20:47

- poluvrijeme -

Nema golova u 161. sarajevskom derbiju poslije 45 minuta igre. Nismo praktično vidjeli ništa, osim nekoliko dobrih odbrana Tarika Abdulahovića, koji je dosad ostavio najbolji utisak. Možda je lošijoj partiji obje ekipe kumovala i jaka kiša odnosno natopljen teren, ali navijači oba tima nikako ne mogu biti zadovoljni. 

20:45

45. minut: Gužva na terenu

Igrači obje ekipe su ušli u klinč poslije jednog oštrijeg starta, ali sudija Efendić je brzo smirio situaciju. Karabaljo i Ibrišimović su zaradili po žuti karton. 

20:43

44. minut: Kontranapad Želje

Senegalac Dabo je poslije kontre centrirao u kazneni prostor, međutim Glogovac je otklonio opasnost.

20:38

40. minut: Pritisak Sarajeva

Bordo tim steže obruč oko gola Želje, ali i dalje bez konkretnog učinka.

20:31

31. minut: Živković izblokiran

Nova dobra šansa Sarajeva, Mikić je prošao po desnoj strani i centrirao, golman Želje odbio loptu, a na nju je natrčao Živković i uputio udarac, ali je izblokiran. 

20:27

24. minut: Prva prilika za Želju

Piloto je dobro šutirao, još bolje je odbranio Banić, ali sudije su pokazale nedozvoljenu poziciju. Međutim, bilo je vrlo blizu i da je lopta odsjela u mreži, VAR bi donio konačnu odluku. 

20:18

19. minut: Ponovo Abdulahović

Izvor: Facebook/FK Željezničar

  Golman Želje odbranio je i treći udarac ka svom golu, ovoga puta šutirao je Šarić. 

20:14

14. minut: Nova prilika za "bordo" tim

Sarajevo je opet kreiralo dobru priliku, ali je šut Elezija sa nekih 15 metara odbranio Tarik. Abdulahović.

20:06

7. minut: Prva šansa!

Sarajevo je preko Lea Mikića imalo šansu za pogodak, ali golman Želje je sigurno odbranio. 

20:00

1. minut - Odmah povreda!

Kakav peh za Sarajevo. Luka Dajčer odmah se uhvatio za zadnju ložu i napustiće teren. Umjesto njega u igri je Glogovac.

19:59

1. minut Konačno počela utakmica

Počeo je sarajevski derbi nakon 13 minuta zakašnjenja. 

19:48

Bakljada navijača Želje, kasni početak

Zbog bakljade navijača plavih, kasni početak sarajevskog derbija. Kasnije su se u pirotehnici pridružile i Horde zla.

19:46

Sudije

Derbi će suditi Amin Efendić uz pomoć Emira Zahiragića i Edina Redžovića.

18:57

Prvi derbi ove sezone pripao Želji

Izvor: Avaz.ba

  U prvom ovosezonskom derbiju, odigranom 9. septembra na "Grbavici", Željezničar je slavio rezultatom 2:0. Strijelci za plave bili su Rodrigo Piloto i Muharem Husković.

18:55

Evo i startnih 11 oba tima

SARAJEVO: Banić, Ivanišević, Šarić, Mikić, Karabaljo, Elezi, Beganović, Živković, Dajčer, Meite, Pidro. Trener: Zoran Zekić

ŽELJEZNIČAR: Abdulahović, Marin Karamarko, Ibrišimović, Pejić, Dabo, Dragović, Raščić, Marko Karamarko, Jovanović, Radovac, Piloto. Trener: David Muslera. 

18:43

Željo će imati podršku oko 3.000 navijača na Koševu

Izvor: MONDO/Samir Cacan

18:41

Igrači Željezničara su stigli na Koševo

18:19

Stanje na tabeli



Standings provided by Sofascore

18:18

Dosadašnji mečevi dva sarajevska kluba

Večeras će se po 161. put sastati bordo i plavi momci, a statistika međusobnih dvoboja je prilično izjednačena. Željo je slavio 49. puta, Sarajevo ima trijumf manje, dok su 63 utakmice okončane bez pobjednika. Gol razlika je takođe minimalno na strani Želje i ona iznosi 192:190.

18:16

Navijači Sarajeva idu na Koševo

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