Sarajevo - Željezničar uživo: Golman plavih zasad najbolji akter sarajevskog derbija

Stadion „Asim Ferhatović Hase“ domaćin je novog 161. sarajevskog derbija između Sarajeva i Željezničara, koji će imati izuzetnu slavljeničku notu - bordo tim slavi 80. rođendan, zbog čega meč počinje u simbolično vrijeme od 19:46 sati, u čast godine osnivanja.
Sarajevski derbi uvijek je izuzetno važan bez obzira na stanje na tabeli, ali ovaj subotnji u okviru 11. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine je i bitniji s obzirom da klub sa "Koševa" slavi 80. rođendan, što je u najavi apostrofirao trener Sarajeva Zoran Zekić.
"Velika godišnjica našeg kluba poklapa se s derbijem. Imamo veliku obavezu, ali i veliku čast. U svemu tome trebamo pronaći zadovoljstvo i radost igranja fudbala. Dužni smo i sami sebi i navijačima, moramo pronaći balans, biti energični, pametni i koncentrisani. Ovaj derbi se igra zbog navijača i oni sigurno očekuju apsolutni maksimum, bez ikakvog alibija", rekao je Zekić.
Njegov kolega s klupe Želje David Muslera uz veliko poštovanje protivniku, očekuje da plavi pokvare 80. rođendan gradskom rivalu.
"Ovo je najveća utakmica u BiH. Znamo šta derbi nosi, pripremali smo se maksimalno fokusirano i naš cilj je jasan - želimo odigrati hrabro, boriti se za bodove i obradovati naše navijače koji će nam ponovo biti ogroman vjetar u leđa", istakao je španski trener.
Amin Efendić još nikako u karijeri nije sudio ni Sarajevu ni Željezničaru, a sada mu je pripala čast da bude glavni arbitar derbija.
- poluvrijeme -
Nema golova u 161. sarajevskom derbiju poslije 45 minuta igre. Nismo praktično vidjeli ništa, osim nekoliko dobrih odbrana Tarika Abdulahovića, koji je dosad ostavio najbolji utisak. Možda je lošijoj partiji obje ekipe kumovala i jaka kiša odnosno natopljen teren, ali navijači oba tima nikako ne mogu biti zadovoljni.
45. minut: Gužva na terenu
Igrači obje ekipe su ušli u klinč poslije jednog oštrijeg starta, ali sudija Efendić je brzo smirio situaciju. Karabaljo i Ibrišimović su zaradili po žuti karton.
44. minut: Kontranapad Želje
Senegalac Dabo je poslije kontre centrirao u kazneni prostor, međutim Glogovac je otklonio opasnost.
40. minut: Pritisak Sarajeva
Bordo tim steže obruč oko gola Želje, ali i dalje bez konkretnog učinka.
31. minut: Živković izblokiran
Nova dobra šansa Sarajeva, Mikić je prošao po desnoj strani i centrirao, golman Želje odbio loptu, a na nju je natrčao Živković i uputio udarac, ali je izblokiran.
24. minut: Prva prilika za Želju
Piloto je dobro šutirao, još bolje je odbranio Banić, ali sudije su pokazale nedozvoljenu poziciju. Međutim, bilo je vrlo blizu i da je lopta odsjela u mreži, VAR bi donio konačnu odluku.
19. minut: Ponovo AbdulahovićIzvor: Facebook/FK Željezničar
Golman Želje odbranio je i treći udarac ka svom golu, ovoga puta šutirao je Šarić.
14. minut: Nova prilika za "bordo" tim
Sarajevo je opet kreiralo dobru priliku, ali je šut Elezija sa nekih 15 metara odbranio Tarik. Abdulahović.
7. minut: Prva šansa!
Sarajevo je preko Lea Mikića imalo šansu za pogodak, ali golman Želje je sigurno odbranio.
1. minut - Odmah povreda!
Kakav peh za Sarajevo. Luka Dajčer odmah se uhvatio za zadnju ložu i napustiće teren. Umjesto njega u igri je Glogovac.
1. minut Konačno počela utakmica
Počeo je sarajevski derbi nakon 13 minuta zakašnjenja.
Bakljada navijača Želje, kasni početak
Zbog bakljade navijača plavih, kasni početak sarajevskog derbija. Kasnije su se u pirotehnici pridružile i Horde zla.
Sudije
Derbi će suditi Amin Efendić uz pomoć Emira Zahiragića i Edina Redžovića.
Prvi derbi ove sezone pripao ŽeljiIzvor: Avaz.ba
U prvom ovosezonskom derbiju, odigranom 9. septembra na "Grbavici", Željezničar je slavio rezultatom 2:0. Strijelci za plave bili su Rodrigo Piloto i Muharem Husković.
Evo i startnih 11 oba tima
SARAJEVO: Banić, Ivanišević, Šarić, Mikić, Karabaljo, Elezi, Beganović, Živković, Dajčer, Meite, Pidro. Trener: Zoran Zekić
ŽELJEZNIČAR: Abdulahović, Marin Karamarko, Ibrišimović, Pejić, Dabo, Dragović, Raščić, Marko Karamarko, Jovanović, Radovac, Piloto. Trener: David Muslera.
Željinih 11 za Sarajevo. Sretno, Plavi! ⚪ https://t.co/XW9leJUynj— FK Željezničar (@fkzeljeznicar)October 24, 2026
Željo će imati podršku oko 3.000 navijača na KoševuIzvor: MONDO/Samir Cacan
Igrači Željezničara su stigli na Koševo
Plavi su stigli na Koševo. Sretno, Željo! ⚪ Anis Šovšić, https://t.co/m0G2lzgeCF https://t.co/FDfE5vGfg2— FK Željezničar (@fkzeljeznicar)October 24, 2026
Stanje na tabeli
Standings provided by Sofascore
Dosadašnji mečevi dva sarajevska kluba
Večeras će se po 161. put sastati bordo i plavi momci, a statistika međusobnih dvoboja je prilično izjednačena. Željo je slavio 49. puta, Sarajevo ima trijumf manje, dok su 63 utakmice okončane bez pobjednika. Gol razlika je takođe minimalno na strani Želje i ona iznosi 192:190.
Navijači Sarajeva idu na Koševo
24.10.2026 FK Sarajevo - FK Željezničar, Horde Zle corteo before match, click here for more: https://t.co/yLK5vUXO73All in one place. Tap to download. https://t.co/OD7UtlRC7D https://t.co/JXAVPbDhjH— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999)October 24, 2026