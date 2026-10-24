Sarajevo - Željezničar uživo: Golman plavih zasad najbolji akter sarajevskog derbija

Stadion „Asim Ferhatović Hase“ domaćin je novog 161. sarajevskog derbija između Sarajeva i Željezničara, koji će imati izuzetnu slavljeničku notu - bordo tim slavi 80. rođendan, zbog čega meč počinje u simbolično vrijeme od 19:46 sati, u čast godine osnivanja.

Sarajevski derbi uvijek je izuzetno važan bez obzira na stanje na tabeli, ali ovaj subotnji u okviru 11. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine je i bitniji s obzirom da klub sa "Koševa" slavi 80. rođendan, što je u najavi apostrofirao trener Sarajeva Zoran Zekić.

"Velika godišnjica našeg kluba poklapa se s derbijem. Imamo veliku obavezu, ali i veliku čast. U svemu tome trebamo pronaći zadovoljstvo i radost igranja fudbala. Dužni smo i sami sebi i navijačima, moramo pronaći balans, biti energični, pametni i koncentrisani. Ovaj derbi se igra zbog navijača i oni sigurno očekuju apsolutni maksimum, bez ikakvog alibija", rekao je Zekić.

Njegov kolega s klupe Želje David Muslera uz veliko poštovanje protivniku, očekuje da plavi pokvare 80. rođendan gradskom rivalu.

"Ovo je najveća utakmica u BiH. Znamo šta derbi nosi, pripremali smo se maksimalno fokusirano i naš cilj je jasan - želimo odigrati hrabro, boriti se za bodove i obradovati naše navijače koji će nam ponovo biti ogroman vjetar u leđa", istakao je španski trener.

Amin Efendić još nikako u karijeri nije sudio ni Sarajevu ni Željezničaru, a sada mu je pripala čast da bude glavni arbitar derbija.