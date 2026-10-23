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Željo ide na "Koševo" da pokvari rođendansko slavlje Sarajeva! "Ovo je najveća utakmica u BiH"

Željo ide na "Koševo" da pokvari rođendansko slavlje Sarajeva! "Ovo je najveća utakmica u BiH"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Uoči predstojećeg sarajevskog derbija u kojem Sarajevo slavi 80. rođendan, javnosti su se obratili šef stručnog štaba Željezničara David Muslera i kapiten plavih Aleksa Pejić.

Sarajevo Željezničar Premijer liga BiH izjave David Muslera Aleksa Pejić Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Šef struke Željezničar, David Muslera, naglasio je da sarajevski derbi nosi posebnu težinu i emociju u odnosu na ostale prvenstvene susrete.

"Sve utakmice su važne, ali derbi je posebniji od ostalih susreta. Dolazak naših navijača predstavlja više nego dovoljan razlog da damo sve od sebe, borimo se i pokušamo osvojiti tri boda. Atmosfera u ekipi je dobra i to je nešto što posebno cijenim od samog početka, otkako smo krenuli s radom u julu. To je jedna od najvećih snaga ovog tima. Svi igrači znaju šta znači igrati derbi i koliko je on važan našim navijačima, tako da sam potpuno siguran da će dati sve od sebe", poručio je Muslera, a prenio zvanični sajt kluba sa "Grbavice".

Izvor: YouTube/FK Željezničar

Muslera se dotakao i zdravstvenog biltena u ekipi, potvrdivši da nekoliko igrača i dalje nije na raspolaganju.

"Što se tiče povrijeđenih igrača, oni su i dalje u procesu oporavka. Cveta (Matej Cvetanoski) još nije dobio zeleno svjetlo za nastup, dok su (Kolin) Sedorf i (Afan) Fočo takođe u procesu rehabilitacije. Nadam se da će uskoro biti spremni da ponovo zaigraju".

Strateg plavih naglasio je i ulogu navijača na gostujućem terenu, istakavši da je prisustvo publike ključni faktor.

"Nije isto igrati kod kuće i na gostovanju. To sam isticao nekoliko puta, igranje na domaćem terenu za nas predstavlja dodatnu prednost, a razlika se jasno vidi kada igramo kod kuće i kada nastupamo u gostima. Zbog toga će meni lično, a siguran sam i igračima, biti veoma važno da imamo podršku tih 3.000 navijača koji bi mogli doći na stadion i bodriti nas".

Izvor: YouTube/FK Željezničar

Kapiten Željezničara Aleksa Pejić najavio je borbu od samog početka i vjeruje u pozitivan ishod.

"Očekujemo tešku utakmicu i tvrdu kao svaki derbi. Derbi je posebna utakmica, drugačija od ostalih u ligi - najveća utakmica u ovoj državi. Drago mi je da će biti dosta naših navijača. Mogu da kažem da ćemo od prve minute izaći i dati sve od sebe da ih obradujemo i da donesemo radost kao na prošlom derbiju", zaključio je Pejić.

Sarajevski derbi na rasporedu je u subotu na "Koševu" s početkom od 19.46, simbolično jer je baš 1946. godine na sutrašnji dan osnovan Fudbalski klub Sarajevo.

(MONDO)

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Tagovi

FK Željezničar FK Sarajevo Premijer liga BiH

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