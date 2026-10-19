Meksikanac otišao s "Grbavice": Ugovor sa Željom raskinut iz "privatnih razloga"

Horhe Luis Guzman Rodrigez nije više fudbaler sarajevskog Željezničara.

Izvor: Promo/FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

Nakon samo dva meča u dresu Željezničara i odigranih 95 minuta, ugovor sa meksičkim fudbalerom je raskinut, tako da Horhe Luis Guzman Rodrigez (22) napušta "Grbavicu".

Kako je saopšteno iz sarajevskog kluba, ugovor je raskinut na zahtjev igrača, i to iz privatnih razloga.

"FK Željezničar i Horhe Guzman sporazumno su raskinuli ugovor na zahtjev igrača, iz privatnih razloga. Guzman je u redove 'plavih' stigao ovog ljeta, a za Željezničar je upisao dva nastupa. Zahvaljujemo se Horheu na profesionalnom odnosu i doprinosu Klubu te mu želimo mnogo sreće i uspjeha u nastavku karijere", navodi se u saopštenju Željezničara.

Inače, nekadašnjem U20 reprezentativcu Meksika Željezničar je bio prvi klub u Evropi. U karijeri je uglavnom nastupao u domovini za Atlas, a osim Meksika kratko je igrao u Kanadi, gdje je bio član Jork junajteda.